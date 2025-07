Matheus Cunha estreia no Manchester United e recebe elogios de Amorim: 'Qualidade aumenta'

Depois de amargar o 15º lugar no último Campeonato Inglês, o Manchester United abriu os cofres para tirar o atacante Matheus Cunha do Wolverhampton e, neste sábado, a torcida teve uma prova do que poderá esperar na temporada.

O brasileiro de 26 anos estreou pelo time vermelho no primeiro amistoso da pré-temporada, no empate por 0 a 0 com o Leeds United, em Estocolmo, na Suécia, diante de 45 mil torcedores. Há poucas semanas no clube e ainda longe da melhor forma física, o novo camisa 10 do United atuou nos 45 minutos iniciais, assim como o jovem reforço paraguaio Diego León, e mostrou a habilidade que o marcou no Wolverhampton.

Atuando ao lado de titulares como De Ligt, Luke Shaw, Bruno Fernandes, Diallo e Casemiro, Matheus Cunha perturbou a defesa adversária, com agressividade, sofreu faltas e foi eleito o melhor em campo, em votação dos torcedores, o que lhe rendeu elogios do técnico Rúben Amorim.

"(Com Matheus Cunha) vamos aumentar nossa qualidade no terço final. Já o vimos fazer isso na temporada passada em um time diferente. Agora, esperamos a mesma coisa", afirmou o português. "Claro, dá para ver que a conexão entre ele e Bruno (Fernandes) ainda não existe, mas será uma boa conexão, porque podemos colocar um jogador como Kobbie Mainoo ou Mason Mount também", prevê o comandante.

Após atravessar sua pior temporada em 50 anos, o Manchester United pagou a multa rescisória de 62,5 milhões de libras (cerca de R$ 480 milhões, no início de junho) para contratar o atacante por cinco anos. Na última temporada, o brasileiro marcou 17 gols no Campeonato Inglês e foi fundamental para ajudar o Wolverhampton a escapar do rebaixamento.