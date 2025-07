Matheus Cunha assina com o Cruzeiro, e Flamengo já busca goleiro no mercado

O ciclo de Matheus Cunha no Flamengo está chegando ao fim. O goleiro de 24 anos assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e tem seu futuro selado no clube mineiro a partir de janeiro de 2026. A informação marca a saída de um jogador que chegou a ser titular, mas que buscava mais oportunidades.

Atualmente reserva imediato do titular absoluto Agustín Rossi, Cunha viu seu tempo de jogo diminuir drasticamente sob o comando de Filipe Luís, atuando em apenas cinco partidas na atual temporada. Essa falta de minutos foi o fator decisivo para a sua não renovação com o Rubro-Negro, um desejo que o próprio goleiro já havia tornado público.

A saída de Cunha representa uma reviravolta em seu status no clube. Em 2023, sob o comando de Jorge Sampaoli, ele assumiu a titularidade e teve atuações de destaque. O bom momento foi tanto que, em agosto daquele ano, o Flamengo recusou uma proposta vultosa do Nottingham Forest, da Inglaterra, avaliada entre 8 e 10 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões na cotação da época). Agora, com o contrato se encerrando em dezembro, o jogador sairá sem custos de transferência.

Com a assinatura do pré-contrato, o Flamengo e o Cruzeiro agora estudam a possibilidade de uma liberação imediata. A diretoria rubro-negra já se movimenta no mercado em busca de um novo goleiro para a reserva de Rossi. Caso encontre um substituto ainda nesta janela de transferências, a tendência é que um acordo seja costurado para que Cunha se apresente à Toca da Raposa de forma antecipada.

Enquanto a busca por um novo nome não se concretiza, o Flamengo conta com os jovens Dyogo Alves, de 21 anos, e Léo Nannetti, de 17, como as outras opções para a posição no elenco principal.