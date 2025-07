Presidente do Fluminense diz que recebeu sondagem do Palmeiras por Arias

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt afirmou que Arias foi sondado pelo Palmeiras durante o ano passado.

O que aconteceu

Leila Pereira foi quem fez o contato com Mário Bittencourt. O presidente do Fluminense, no entanto, descartou qualquer possibilidade de vender o meio-campista ao Palmeiras.

A gente fez a renovação esperando que, se ele não pudesse realizar o sonho [de ir para Europa], ficaria conosco por quatro anos. Ele sempre disse que o sonho era jogar a Premier League e que não teria nenhum interesse em ir para outro clube do Brasil. Como chegou, no ano passado, não uma proposta, mas uma sondagem. A Leila me ligou, é muito minha amiga, e perguntou se a gente venderia o Jhon Arias para o Palmeiras. Eu disse a ela que nós não temos interesse de vender e ele não tem interesse de jogar em nenhum clube do Brasil. Mário Bittencourt, em entrevista coletiva

A sondagem citada por Mário aconteceu em um ano complicado para o Fluminense. O time carioca viveu 2024 turbulento e lutou até as rodadas finais contra o rebaixamento no Brasileirão.

Arias foi destaque no Mundial deste ano e foi vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra. O meia se despediu do Fluminense no jogo contra o Cruzeiro e concedeu entrevista coletiva hoje.

Queria deixar um agradecimento para o clube que mudou a minha vida, que é minha casa do Brasil [...] Posso falar abertamente aqui: algum dia vou voltar ao Fluminense, e no dia que eu voltar ao Brasil volto para cá. Jhon Arias, em entrevista coletiva

Arias deixa o Fluminense com 230 jogos disputados. O meio-campista marcou 47 gols e deu 55 assistências.