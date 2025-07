Luciano vibra com atuação de gala e revela papo com Organizada: "Clássico não se joga, se ganha"

Luciano foi o herói do São Paulo no clássico contra o Corinthians deste sábado, no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor dos dois gols da vitória por 2 a 0, o camisa 10 tricolor vibrou com a atuação de gala e revelou o papo que teve com torcedores organizados que foram ao CT da Barra Funda na última sexta-feira.

"A gente sabe que sempre quando troca o treinador é ruim, mas aconteceu. Nossa vibração é porque precisávamos dessa vitória. Ontem os torcedores foram ao CT e mostraram apoio. Eu falei que clássico não se joga, clássico se ganha, e que estaríamos juntos até o final, e hoje eles fizeram essa festa linda", disse Luciano ao Sportv.

O triunfo no Majestoso não poderia vir em um momento melhor. A semana do elenco são-paulino foi conturbada. Embora tenha mostrado uma melhora no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, os comandados do técnico Hernán Crespo tiveram de lidar com uma forte pressão da torcida e, inclusive, prestar satisfação para membros da principal Organizada do clube.

"Falei para a rapaziada ontem também que quando cheguei aqui em 2020 ninguém acreditava, fui criticado, tive que escutar bastante coisa e estou aí, devagarzinho estou construindo um pouco de história, espero ainda viver muito isso aqui. Tem uns que criticam, porque não vou estar bem sempre, mas é seguir, quinta tem outra decisão, espero que nosso time vá para Caxias do Sul e faça um grade jogo", prosseguiu Luciano.

Com o resultado, o São Paulo se afastou provisoriamente da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e agora aguarda o complemento da rodada deste final de semana para saber em qual colocação figurará. O ambiente para os próximos dias, entretanto, certamente será muito mais leve. Nada como uma vitória sobre o maior rival para fazer a paz voltar a reinar no CT da Barra Funda.

"Nossa equipe precisava dessa vitória, jogamos bem contra o Bragantino, deixamos escapar a vitória por erros pontuais e hoje nossa equipe estava bem concentrada. Graças a Deus, conseguimos os três pontos", concluiu o camisa 10 tricolor.