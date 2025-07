Luciano brilha, São Paulo vence Corinthians e se afasta do Z4 do Brasileirão

O São Paulo conquistou uma importantíssima vitória por 2 a 0 no clássico contra o Corinthians deste sábado, no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols da partida foram marcados por Luciano.

Com o resultado, o São Pauo, que começou o final de semana como primeiro time fora da zona de rebaixamento, se afastou provisoriamente do grupo dos últimos quatro colocados e agora aguarda os jogos deste domingo para saber em qual posição ficará ao fim da rodada.

Já o Corinthians perdeu a oportunidade de se aproximar do G6, grupo que garante vaga para a próxima edição da Copa Libertadores.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando visita o Juventude, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians terá pela frente o Cruzeiro, às 19h30, na quarta, em Itaquera, também pela competição por pontos corridos.

Luciano, o herói do 1º tempo

Logo aos 15 minutos o São Paulo sofreu um duro baque. Depois de perder Enzo Díaz por uma indisposição no aquecimento, o técnico Hernán Crespo viu Oscar deixar o jogo após sofrer uma dura queda, machucando as costas.

Ainda assim, o Tricolor conseguiu ameaçar o Corinthians com Arboleda, aproveitando a sobra de uma cobrança de escanteio para bater de primeira, mandando rente ao travessão. O Timão, por sua vez, respondeu com Romero, que saiu cara a cara com o goleiro Rafael após belo passe de Memphis Depay, mas viu o goleiro são-paulino fazer grande defesa.

Depois disso, Luciano tomou o protagonismo para si. Na primeira tentativa, Marcos Antônio cruzou, Hugo Souza desviou e o camisa 10 do São Paulo desviou por cima do gol, dentro da pequena área, desperdiçando uma chance claríssima de gol.

Depois disso, porém, Luciano foi mais feliz. Aos 31 minutos, o atacante recebeu de André Silva, dominou e bateu cruzado, rasteiro, sem chances para o goleiro Hugo Souza, que se esticou todo, mas não conseguiu alcançar a bola.

Mal teve tempo de o Corinthians digerir o primeiro gol e Luciano já marcou o segundo. Aos 34, Wendell recebeu de Arboleda, avançou e bateu cruzado, vendo o camisa 10 aparecer no meio do caminho e desviar com um carrinho para o fundo das redes, explodindo o Morumbis.

Dorival mexe, mas Corinthians não muda

O técnico Dorival Júnior decidiu voltar para o segundo tempo sem Memphis Depay na equipe. Além do holandês, Félix Torres e Martínez foram sacados, mas o que se viu em campo foi a mesma tônica do primeiro tempo: domínio total do São Paulo.

Apesar de neutralizar as investidas do Corinthians, o Tricolor só conseguiu chegar ao gol adversário com mais perigo aos 18 minutos, quando Cédric Soares chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro para Alisson completar de primeira, mas em cima do goleiro Hugo Souza.

Mais tarde, Angileri e Talles Magno também foram acionados por Dorival Júnior, mas faltava criatividade ao setor ofensivo do Corinthians, que até passou a ter mais posse de bola na reta final do jogo, até pela necessidade de buscar o empate, mas não agredia o São Paulo.

Na reta final, coube ao São Paulo apenas administrar a vantagem construída no segundo tempo, mas sem abrir mão de pressionar a saída de bola do descoordenado Corinthians, para sair de campo com os três preciosos pontos no Brasileirão e sob aplausos da torcida tricolor.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 2 X 0 CORINTHIANS

Data: 19 de julho de 2025, sábado



Horário: às 21h (de Brasília)



Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)



Público: 47.964 torcedores.



Renda: R$ 2.667.868,00

GOLS: Luciano, aos 31? e aos 34? do 1ºT (São Paulo)



Cartões amarelos: Alisson, Tapia (São Paulo) / Raniele e Garro (Corinthians)



Cartão vermelho: Marcelo Carpes, preparador de goleiros do Corinthians

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Alan Franco (Sabino) e Ferraresi; Cédric Soares, Marcos Antônio, Bobadilla (Pablo Maia), Oscar (Alisson) e Enzo Díaz; Luciano (Gonzalo Tapia) e André Silva (Ferreira).



Técnico: Hernán Crespo

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres (Léo Maná), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Angileri); Breno Bidon, José Martínez (Raniele), André Carrillo (Talles Magno) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Gui Negão) e Romero.



Técnico: Dorival Júnior