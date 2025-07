Palmeiras x Atlético-MG se enfrentam com oito chances de 'Lei do Ex'

Palmeiras e Atlético-MG medem forças neste domingo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será recheado de reencontros, com, pelo menos, oito jogadores podendo fazer valer a tal da "lei do ex" A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O que aconteceu

Do lado do Palmeiras, quatro atletas do atual elenco já atuaram pelo Atlético-MG. São eles os zagueiros Micael e Bruno Fuchs, o lateral Marcos Rocha e o atacante Paulinho. Este último, porém, não estará à disposição. O camisa 10, que deixou o Galo no fim do último ano para ir ao Verdão, aguarda pelo procedimento cirúrgico que realizará na perna direita.

O Verdão reencontrará, pelo menos, outros seis conhecidos: o zagueiro Vitor Hugo, o lateral Caio Paulista, os meias Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, o atacante Rony e o técnico Cuca. Também jogam no Galo o meia Patrick e o atacante Dudu, ambos ex-Palmeiras. O primeiro, porém, está lesionado e é baixa certa.

Dudu, por sua vez, por enquanto, cumprirá suspensão, determinada pelo STJD. O camisa 7 foi punido pelo órgão por ofensas à Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O julgamento aconteceu na sexta feira e o atleta recebeu seis jogos de suspensão, além de uma multa de R$ 90 mil. O Atlético-MG tenta um efeito suspensivo para tê-lo à disposição.