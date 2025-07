José Caio e Lavinya conquistam ouros no Pan-americano de Enduro em Campinas

Após 18 anos, o Pan-americano de Enduro Equestre voltou a ser disputado em solo brasileiro, desta vez no Haras Albar, centro de referência da modalidade localizado na região de Campinas (SP). Realizado a cada dois anos, o Pan de Enduro reuniu competidores nas categorias Adulto e Young Riders, em uma trilha de 120,5 km dividida em quatro anéis.

O Brasil brilhou com dois ouros individuais: José Caio Vaz Frisoni Guimarães, de 24 anos, com o Stud Brasil Itajara, foi o campeão entre os Adultos; já Lavinya Laçalvia Ferreira, montando Baruc do Triunfo, conquistou o título entre os Young Riders. Na disputa por equipes da categoria Adulto, o Uruguai ficou com o ouro.

A disputa dos Adultos

Dos 27 conjuntos a postos na categoria Adultos, 12 chegaram ao final após os 4 anéis com três inspeções veterinárias - vetchecks (parciais) e o devido vetcheck final. O grande campeão José Caio Frisoni Vaz Guimarães com Stud Brasil Itajara, árabe de 12 anos, fez uma prova consciente e espetacular fechando a trilha em 5 horas 59 minutos e 24 segundos, com velocidade média de 20,12 km/h e acelerando no anel final com a média de 25,5 km/hora.

A disputa foi acirrada no top 3. Os uruguaios Nicolas Peyronel (Ar Confianzudo) e Judd Isha (Ashva Tigresa) garantiram o vice e o 3º lugar com tempos de 5h59min26s e 5h59min30s, respectivamente. O brasileiro Felipe de Azevedo Morgulis, com Galadriel SBV, terminou em 4º, com 6h20min08s. No Enduro, além da velocidade, conta a recuperação dos cavalos, que precisam concluir a prova em plenas condições metabólicas e de movimentação.

Para José Caio, 24 - campeão brasileiro 160km em 2023/2024 - a vitória chegou na hora e no lugar certo. "Acho que ainda parece um sonho, ainda vou demorar um tempo para acreditar que isso é verdade. Bom, sobre o meu cavalo, eu não tenho o que falar: no último Pan-Americano a gente foi bronze e acho que o ouro ficou entalado na garganta e ele veio e tinha que ser no Brasil", destacou o campeão. "É o segundo ouro da história do Brasil no individual, então acho que qualquer coisa que eu fale não vai chegar aos pés do que é sentir isso", acrescentou, referindo-se ao titulo de campeão pan-americano 2007 do brasileiro Alexandre Zahr Razuck.

"Foi uma loucura com definição aos '45 minutos do 2º tempo'. Mas valeu a pena, eu faria tudo de novo. Eu acho que muito mais do que a torcida para mim: a torcida é para todo o Brasil. Acho que era isso que a gente precisava. A gente vem de alguns campeonatos em que o ouro batia na trave, não entrava, mas essa vez entrou e fico muito lisonjeado que tenha sido comigo", finalizou o campeão do Pan Brasil 2025 - Adultos.

Para o chefe de equipe do Time Brasil e veterinário Dr Guilherme Santos, a satisfação veio em dobro, uma vez que também é criador do craque Stud Brasil Itajara, de propriedade de Gilberto Sayão, na região da serrana do Rio de Janeiro. "O cavalo, realmente, tem muita qualidade (...). Muito investimento de vida, não vou falar financeiro porque a gente não fala disso jamais, mas muita paixão de todo mundo. Tanto na época quando ele era potrinho, como depois que caiu em boas mãos e a gente vem acompanhando. Essa já não é a primeira alegria que ele nos dá".

Na categoria Young Riders do Pan de Enduro, também com 120,5 km em quatro anéis, seis dos nove conjuntos terminaram a competição e a jovem amazona brasileira Lavinya Laçalvia Ferreira com Baruc do Triunfo, árabe de 8 anos, liderou de ponta a ponta fechando a prova em 5h59min24 e velocidade média de 20,12 km/h. Também pelas cores do Brasil, Jheniffer do Rocio Silva Lara com RG El Cid garantiu o vice, 6h23min26, velocidade média: 18,86 km/h.

A 3ª colocação coube à norte-americana Avery Betz-Conway montando Zendaya Rach, em 6h24min29. velocidade média: 18,8 km/h. Outros dois jovens talentos brasileiros Sofia Engels com Miranda Rach, 6h35min18s,18,29 km/hm, seguida de pertinho por Gustavo Machado Ulsenheimer com RG Kamen, 6h35min21s, 18,29 km/h, honraram o Brasil na 4ª e 5ª colocação.

Lavinya, sem dúvida, tinha motivos de sobra para comemorar. "Ser campeã pan-americana é incrível. Graças ao rabalho da minha equipe, o trabalho do meu pai e da minha mãe, que estão sempre se esforçando para me dar o melhor e o Brasil inteiro que estava na torcida. Obrigada por tudo! A trilha estava ótima, o cavalo estava perfeito e está tudo maravilhoso. Treino todos os dias. Não tem um dia que eu falte. Eu monto dois cavalos por dia", revelou Lavinya, que monta há apenas quatro anos. "É a terceira prova de 120km que eu chego em primeiro lugar e hoje eu tive a oportunidade de ser campeã pan-americana. Agora quero só melhorar e ir cada vez mais longe".

Na grande festa de premiação, além dos medalhistas e demais classificados, os cavalos vencedores na série Adultos e Young Riders ganharam o prêmio de melhor condicionamento físico "Best Condition" e, finalmente, o time do Uruguai na categoria Adulto formado por Nicolas Peyronel com Ar Confianzudo Judd Isha montando Ashva Tigresa e Santiago Cabrera com Sturnus Roseus subiu ao topo do pódio.

Na sequência, Marcelo Ulsenheimer, diretor de Enduro da CBH, ao lado do anfitrião Carlos Augusto Amaral Paes de Barros, o Carlito, titular do Haras Albar, e Ricardo Saliba, titular do Rach Stud e integrante da diretoria Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe (ABCCA), destacaram o sucesso do Pan-americano 2025, enaltecendo as vitórias do Brasil, da equipe do Uruguai e, é claro, fizeram importantes agradecimentos. Neste sábado, 19, rolaram provas Nacionais, e no domingo, 20, o Albar Open, fecha a competição no Haras Albar.