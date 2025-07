John Kennedy tem situação regularizada na CBF e está liberado para enfrentar o Flamengo

Autor do gol do título da Libertadores de 2023, o atacante John Kennedy pode reestrear no Fluminense no clássico contra o Flamengo neste domingo, no Maracanã. A situação do jogador de 23 anos foi regularizada na noite de sexta-feira, quando seu nome foi incluído no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O atacante passou o primeiro semestre do ano emprestado ao mexicano Pachuca, retornou para reforçar a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho e fez seu primeiro treino na volta ao clube carioca na quarta-feira. Ele fez um retorno antecipado ao futebol nacional após acordo entre o Flu e o time mexicano. Inicialmente, o vínculo entre John Kennedy e o Pachuca se encerraria somente no fim do ano.

O retorno antecipado do atacante tem relação direta com a saída de Jhon Arias, destaque da equipe no Mundial de Clubes. Após a campanha nos Estados Unidos, que terminou com a semifinal diante do Chelsea, o meia-atacante colombiano trocou o futebol brasileiro pelo inglês Wolverhampton.

John Kennedy também disputou o Mundial de Clubes, mas sem brilho. Foi reserva e entrou nas partidas do Pachuca contra Salzburg e Real Madrid. Contra o Al-Hilal permaneceu no banco durante todo o jogo. O time mexicano terminou na lanterna do Grupo H, com três derrotas.

John Kennedy se disse ansioso para voltar a camisa do Fluminense e reencontrar a torcida. O atacante foi revelado pelo próprio Fluminense e jogou pela primeira vez entre os profissionais em 2021. Ele viveu seu auge em 2023 na campanha da equipe na Copa Libertadores, quando marcou o gol do título na vitória sobre o Boca Juniors por 2 a 1.