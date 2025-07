Jogadores e celebridades prestigiam casamento de Éder Militão, do Real Madrid

O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, e a influenciadora Tainá Castro disseram "sim" em uma cerimônia realizada no luxuoso Palácio Tangará, em São Paulo, com a presença de jogadores e celebridades durante a festa nesta sexta-feira.

Cerca de 300 convidados prestigiaram o casal, entre eles Vinicius Jr. e Rodrygo Goes, companheiros de Militão no clube espanhol, além de outros convidados como Eduardo Camavinga, Mc Harian , Bárbara Labres, Aron Piper, Gabriela Versiani entre outros que foram à celebração.

A festa teve 12 horas de duração e foi embalada por shows com Gusttavo Lima , Léo Santana e Di Proposito. Cada detalhe da noite foi cuidadosamente planejado para traduzir a personalidade e a história dos noivos, do altar à pista de dança.