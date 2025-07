Arias se despede do Fluminense e garante: 'Eu vou voltar'

O Fluminense confirmou, ontem, a venda do meia-atacante Jhon Arias ao Wolverhampton, da Inglaterra. Durante coletiva de imprensa realizada hoje, o jogador explicou a saída e garantiu ao torcedor que ainda voltará a atuar pelo clube.

"Não posso deixar de agradecer ao torcedor que me abraçou, que sempre esteve ao meu lado, que me fez sentir amado. Posso falar abertamente aqui: algum dia vou voltar ao Fluminense, e no dia que eu voltar ao Brasil volto para cá. Saio daqui com a mesma felicidade e tranquilidade de quando cheguei, com sentimento de dever cumprido, que fiz uma linda trajetória no clube", disse o ex-Fluminense.

Além da promessa, Arias explicou que a transferência para o Wolverhampton é a realização do sonho de atuar em uma grande liga europeia. Ele ressaltou que sempre expressou ao clube esse desejo, mas sem desrespeitar o Tricolor.

"Esse sonho que expressei nunca foi desrespeitando o Fluminense, porque até o último dia representei essa camisa, mas sempre disse isso. Como todos vocês aqui e qualquer outra pessoa tem o seu sonho, independentemente de qual seja, eu tinha o meu e tenho a oportunidade de realizá-lo. Além de conseguir alcançar meu sonho de jogar na principal liga do mundo" concluiu.

Trajetória no Fluminense

Anunciado em agosto de 2021, o meia-atacante disputou 230 partidas com a camisa do Fluminense. Nesse período, marcou 47 gols e deu 55 assistências.

Jhon Arias conquistou a inédita Conmebol Libertadores em 2023, como peça fundamental na campanha. Em 2024, foi decisivo ao marcar dois gols na final da Conmebol Recopa, garantindo o título para o Tricolor. Além disso, sagrou-se bicampeão do Campeonato Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023.