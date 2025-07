Jardine busca sétimo título pelo América-MEX em revanche com algoz

O técnico brasileiro André Jardine vai em busca de mais um título no México. Neste domingo, o Dignity Health Sports Park, em Los Angeles, será o palco do encontro entre América e Toluca, os dois últimos campeões mexicanos, em duelo único valendo o título do Campeão dos Campeões. Jardine pode conquistar seu sétimo caneco em dois anos de trabalho.

O jogo também marca um reencontro: foi o Toluca, dos brasileiros Helinho (ex-São Paulo) e Luan (ex-Palmeiras), que impediu o tetracampeonato consecutivo do América em maio, ao superar os comandados de Jardine na decisão do Clausura 2025. Agora, o confronto volta a acontecer, desta vez em terreno neutro e valendo mais uma taça, como um símbolo da hegemonia nacional.

"Será um jogo de alto nível e de enorme valor simbólico. São duas equipes vencedoras e com identidades bem definidas. Sabemos da capacidade do Toluca, da grande fase que vivem e do desafio que nos espera, mas estamos confiantes pelo que mostramos até aqui, após uma boa pré-temporada", disse Jardine, eleito na última semana o Treinador do Ano da Liga MX pela segunda temporada consecutiva.

Trajetória do técnico brasileiro

André Jardine é o técnico com mais títulos na história do América. O brasileiro já foi treinador do Seleção sub- 20 do Brasil, além de ter sido o comandante do time que ganhou medalha de ouro nos jogos olímpicos de Tóquio 2020. Ele iniciou a carreira dirigindo equipes de base do Internacional, Grêmio e São Paulo. Em 2018, ascendeu à equipe profissional do Tricolor. Sua ida ao México aconteceu em 2022, ao ser convidado pelo Atlético San Luis. No ano seguinte, ele se transferiu para seu clube vigente.

O América, atual detentor do título do Campeão dos Campeões, chega embalado pela vitória por 3 a 1 sobre o Tijuana, em partida adiantada da segunda rodada da Liga MX, na última quarta-feira (16). Os gols que levaram a equipe da capital à vice-liderança do Apertura 2025 foram marcados pelos uruguaios Rodrigo Aguirre e Brian Rodríguez (duas vezes), que teve seu nome ventilado recentemente por clubes brasileiros como Santos e Vasco.

Após a decisão deste domingo, Jardine seguirá nos Estados Unidos, onde comandará a seleção de estrelas da Liga MX no All-Star Game contra os craques da MLS, marcado para o dia 23, em Austin, no Texas. Em 2024, ele já liderou a equipe mexicana na goleada por 4 a 1 sobre o time americano. Neste ano, o treinador brasileiro terá no elenco nomes como Sergio Ramos, do Monterrey, e James Rodríguez, do León, e enfrentará Lionel Messi, astro do Inter Miami na MLS.

Títulos e premiações de Jardine no México

Liga MX Apertura 2023



Liga MX Clausura 2024



Liga MX Apertura 2024



Campeão dos Campeões 2023-24



Supercopa da Liga MX 2024



Campeones Cup 2024



Melhor técnico da temporada 2023-2024



Melhor técnico da temporada 2024-2025