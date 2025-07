Invicto no UFC, Vinícius Lok Dog supera Kyler Phillips no UFC 318

O brasileiro Vinícius 'Lok Dog' Oliveira segue em ascensão meteórica no UFC. Na noite deste sábado (19), em Nova Orleans, o gaúcho conquistou sua sexta vitória consecutiva no MMA profissional ao derrotar o norte-americano Kyler Phillips por decisão unânime dos juízes no card preliminar do UFC 318. Com o resultado, permanece invicto na organização e reforça seu nome como uma das promessas da categoria peso-galo (61 kg).

Atualmente ocupando a 15ª colocação no ranking dos galos, Vinícius enfrentou um desafio direto ao encarar o norte-americano Kyler Phillips, então 12º colocado na divisão. Com a vitória, o brasileiro tem boas chances de subir alguns degraus na tabela, especialmente por estar em alta no cenário - invicto no UFC com quatro vitórias seguidas na organização e embalado por uma sequência de seis triunfos no cartel profissional.

A luta

O combate foi marcado por momentos de tensão e alternância, especialmente no início. No primeiro round, Lok Dog começou de forma agressiva, acertando um chute alto logo no primeiro segundo. No entanto, sofreu um golpe potente em seguida, que o fez balançar. Phillips aproveitou o bom momento e voltou a machucar o brasileiro com um contragolpe após uma tentativa de chute baixo. Apesar dos sustos, o atleta de Porto Alegre manteve o ímpeto ofensivo, encurtou a distância no fim do assalto e conectou bons golpes que equilibraram as ações.

No segundo assalto, o panorama mudou. Mais calculista, Lok Dog acertou um direto limpo no rosto do adversário, que sentiu o impacto. A partir daí, o brasileiro passou a dominar, levando a luta para o chão e trabalhando o 'ground and pound' com consistência, além de buscar transições em busca da finalização. Phillips conseguiu se levantar, mas continuou sendo pressionado com golpes duros. Nos instantes finais, o gaúcho ainda conseguiu uma queda e manteve o controle no solo até o fim do round.

Os últimos cinco minutos começaram de forma mais cadenciada, com os dois lutadores demonstrando sinais de cansaço. Mesmo assim, Vinícius manteve a superioridade nas trocas, conectando os golpes mais contundentes, especialmente nos chutes baixos. No minuto final, aumentou o ritmo e foi para cima, tentando garantir que os juízes não tivessem dúvidas quanto à sua performance.

Ao final dos 15 minutos, os jurados foram unânimes em apontar a vitória do brasileiro, que comemora mais um passo importante rumo à elite da divisão. Com o resultado, amplia seu cartel invicto no UFC e se consolida como um nome em ascensão entre os pesos-galos.

