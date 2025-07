Internacional x Ceará: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

O Internacional volta a campo neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos encaram o Ceará, às 11 horas (de Brasília), no Beira-Rio.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão exclusiva pelo Premiere (Pay-per-view).

? Sexta-feira ?? Foco na 15a rodada do @Brasileirao ? pic.twitter.com/NLUd9mx9hn ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 18, 2025

Posições na tabela

Internacional: 14 pontos em 13 jogos, começou a rodada no 14º lugar.

Ceará: 18 pontos em 13 jogos, começou a rodada no 10º lugar.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Clayton e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Enner Valencia e Carbonero



Técnico: Roger Machado

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Diego e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique



Técnico: Léo Condé

Arbitragem

Davi De Oliveira Lacerda é o árbitro do confronto, com Victor Hugo Imazu dos Santos e Anne Kesy Gomes de Sá como assistentes. Gilberto Rodrigues Castro Junior fica no comando do VAR.