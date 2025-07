Giay treina normalmente e Palmeiras faz atividades táticas visando jogo contra o Atlético-MG

Visando o confronto contra o Atlético-MG, o Palmeiras treinou na manhã deste sábado, na Academia de Futebol. O Verdão de Abel Ferreira enfrenta o Galo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nas atividades deste sábado, o foco foi no posicionamento e nas movimentações ofensivas e defensivas. Além disso, o elenco do Palmeiras ainda realizou atividades táticas. Por fim, ainda trabalhou bolas paradas e finalizações.

Status de Giay e Murilo

O lateral Giay, que sofreu uma entorse no joelho direito sofrida durante a derrota para o Chelsea, na Copa do Mundo de Clubes, avançou em sua recuperação e participou de todas as atividades com o restante do elenco.

Por sua vez, o zagueiro Murilo, que sofreu uma lesão na coxa esquerda durante a competição nos Estados Unidos, realizou tratamento na parte interna do centro de excelência da Academia de Futebol.

Buscando subir novamente na tabela do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encara o duelo contra o Galo como de suma importância. O Verdão é o quinto colocado com 23 pontos e 12 jogos. Por sua vez, o Atlético-MG está no oitavo lugar, com 20 pontos após 13 partidas.