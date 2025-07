Bahia empata no fim e amplia jejum do Fortaleza para 10 jogos sem vitórias

O Fortaleza empatou com o Bahia por 1 a 1 neste sábado (19), no Castelão, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Marinho abriu o placar para o Tricolor do Pici e Nestor fez o do Bahia no fim. Quatro gols da partida, dois de cada lado, foram anulados.

O jogo marcou a estreia de Renato Paiva no comando do Fortaleza. O técnico português, ex-Botafogo, viu o time cearense ampliar o jejum para 10 jogos sem vitórias.

As equipes voltam a jogar no meio da semana. O Bahia enfrenta o América de Cali pela Copa Sul-Americana na próxima terça, enquanto o Fortaleza visita o Atlético-MG pela sequência do Brasileirão na quarta.

Como foi o jogo

Fortaleza sai na frente. Depois de quase entregar um gol ao adversário em um erro na troca de passes, o time mandante achou um golaço com Marinho. A vantagem no placar deu confiança ao Leão do Pici, que poderia ter feito mais um com Breno Lopes, mas o atacante acabou parando na trave. Nos minutos finais, o Bahia voltou a pressionar como no início do jogo, e Magrão evitou o empate.

Três gols que não valeram seguidos. O Bahia voltou melhor para o segundo tempo e chegou a balançar as redes, mas o lance logo foi anulado por posição irregular de Ademir. Breno Lopes marcou e chegou a comemorar em resposta do Fortaleza, e ainda em campo o gol foi marcado como impedido. Na sequência, os visitantes empataram com Everton Ribeiro. Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e marcou falta em Marinho na origem do lance, anulando o gol.

Após mais um VAR, o empate confirmado. O que seria o quarto gol anulado do jogo foi revisado e confirmado após muita polêmica. Nestor cobrou falta na barreira, a bola voltou para o mesmo e em nova finalização entrou. O bandeirinha anulou o gol por ver um desvio de David Duarte em posição de impedimento. No entanto, a bola bateu na verdade em Matheus Pereira, e o empate foi validado.

Fortaleza marca... mas é anulado. Chegando nos acréscimos, Bareiro marcou de mão e mais um gol foi anulado já na decisão do campo.

Lances de destaque

Perdeu! O Fortaleza bobeou no campo de defesa, e Magrão dividiu com Erick Pulga tirando de qualquer maneira. A bola sobrou no pé de Lucho, que tentou um chute no ângulo e mandou para fora.

1x0. Golaço do Marinho! Após cobrança de escanteio, Marcos Felipe tirou o perigo dando um soco na bola. Marinho chegou nela de canhota, de primeira, acertando o canto do gol em um belo chute de fora da área.

Na trave! Breno Lopes avançou pela direita, ganhou de Jean Lucas e finalizou de frente para Marcos Felipe carimbando a trave. A bola voltou e encontrou Marinho, que não conseguiu dominar bem e mandou por cima do gol.

Magrão segura. Pulga recebeu cruzamento de Ademir e bateu firme de primeira, sem marcação, em cima do goleiro do Fortaleza.

Quase o empate. Já no segundo tempo, Bahia chegou ao ataque após longa troca de passes. Juba recebeu um belo passe de Pulga, mas tentou encobrir e acabou mandando por cima.

Não valeu! O Bahia chegou ao empate em gol de cabeça de Everton Ribeiro. Na origem da jogada, Marinho foi empurrado por Mingo enquanto tentava um passe.

1x1. De falta, Nestor carimbou a barreira, pegou o rebote e finalizou no gol. A bola desviou em Matheus Pereira e entrou.

Ficha Técnica

Fortaleza 1 x 1 Bahia

Campeonato Brasileiro -- 15ª rodada

Data: 19 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Diogo Barbosa, Breno Lopes (Yago Pikachu), Lucero, Matheus Pereira, Martinez (FOR); Erick Pulga, Gilberto, Mingo (BAH)

Gols: Marinho (28'/1ºT), Rodrigo Nestor (37'/2ºT)

Fortaleza: Magrão; Brítez (Mancuso), Kusevic, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino (Martínez); Breno Lopes, Lucero (Bareiro) e Marinho (Herrera). Técnico: Renato Paiva

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Juba; Caio Alexandre (Nestor), Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Acevedo); Ademir, Lucho (Cauly) e Erick Pulga (Kayky). Técnico: Rogério Ceni