Flamengo x Fluminense: veja onde assistir e prováveis escalações do clássico pelo Brasileiro

Pela quarta vez em 2025, a dupla Flamengo e Fluminense irá protagonizar o clássico carioca, no Maracanã. Desta vez, o encontro será pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 19h30 (de Brasília) deste domingo.

Onde assistir

O Fla-Flu deste domingo terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).

Como chegam?

Após três vitórias consecutivas na competição, o Rubro-Negro tropeçou fora de casa diante do Santos, na Vila Belmiro. A derrota custou a liderança da competição, agora ocupada pelo Cruzeiro, que bateu o Fluminense.

A Raposa, com um jogo a mais que o Fla, está na ponta da tabela com 30 pontos, três a mais que o Mais Querido, em segundo lugar. Já o Tricolor, que tem dois jogos a menos que o líder, aparece na sétima posição, com 20 pontos.

Novidades são esperadas nas duas equipes para o clássico de domingo. No Flamengo, o atacante Bruno Henrique está suspenso pelo terceiro amarelo e sua ausência pode abrir espaço para a volta de Pedro ao time. Além do centroavante, Everton Cebolinha e Wallace Yan são outras alternativas do técnico Filipe Luis.

No Flu, o técnico Renato Gaúcho terá de armar sua equipe sem seu principal atleta. O colombiano Jhon Arias deixou o clube rumo ao Wolverhampton, da Inglaterra, e se despediu contra o Cruzeiro.

Os três primeiros Fla-Flus deste ano foram disputados pelo Estadual do Rio. Na fase classificatória, houve empate sem gols. Já na final do Carioca, uma vitória do Fla e um empate, com o título ficando com o Rubro-Negro.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-RJ x FLUMINENSE-RJ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 20 de julho de 2025



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa) e Evandro de Melo Lima (SP)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-VAR-Fifa)

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gonzalo Plata



Técnico: Filipe Luís

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli, Nonato e Lima; Soteldo e Cano



Técnico: Renato Gaúcho