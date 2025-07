Flamengo reajusta contrato de Wallace Yan após boas atuações na Copa do Mundo

O Flamengo anunciou, neste sábado, que realizou um reajuste no contrato do atacante Wallace Yan. O jogador permanece com vínculo até dezembro de 2027, mas recebeu um aumento salarial.

Além disso, a multa rescisória também foi valorizada. Nacionalmente, subiu de R$ 51 milhões para R$ 300 milhões, enquanto para o exterior, aumentou de 50 para 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 389 milhões), segundo informações do ge.

Domingo tem clássico e o Mengão segue a preparação! #Treino pic.twitter.com/e9R1oRcQ43 ? Flamengo (@Flamengo) July 18, 2025

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que foi realizado um reajuste salarial no contrato do atacante Wallace Yan, em reconhecimento ao seu desempenho recente com a equipe profissional", comunicou o clube em nota oficial.

A valorização do jovem de 19 anos se deu, principalmente, devido às atuações na Copa do Mundo de Clubes. Na competição, Wallace marcou dois gols saindo do banco: contra o Chelsea, na vitória por 3 a 1, e no empate por 1 a 1 com o Los Angeles FC, que encerrou a fase de grupos do Flamengo.

"O reajuste reflete a valorização de um atleta formado nas categorias de base do clube e que tem se destacado em campo com gols importantes, atuações consistentes e constante evolução técnica", explicou o Flamengo.

Na temporada, ele soma dez participações diretas em gols, com sete tentos e três assistências em 18 partidas, sendo titular em apenas uma delas.