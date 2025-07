Viña reforça sub-20 e ganha minutos enquanto Fla vê desfalques na esquerda

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Matías Viña "desceu" para o time sub-20 do Flamengo e deu novos passos para ganhar ritmo de jogo em um momento que a lateral esquerda tem problemas. O uruguaio foi titular no amistoso com o Bayer Leverkusen, ontem, na Gávea.

Jogo bom, para eles (garotos) também é bom para aproveitar, contra um time grande. Quando chegou a oportunidade no profissional para eu ter minutos, eu falei: sem problemas, pelo menos tenho alguns minutos e posso aproveitar esse momento também' Viña, à FlamengoTV

Esta foi a primeira vez que Viña foi titular desde agosto do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no joelho direito — fraturou a tíbia e rompeu o ligamento cruzado anterior — e teve de passar por uma cirurgia.

O ala atuou por pouco mais de 30 minutos, seguindo planejamento feito pelo departamento de futebol do profissional. Além dele, o goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Cleiton e o meia Matheus Gonçalves reforçaram a equipe da base no duelo com os alemães.

Desde a lesão, Viña atuou em duas partidas pelo Flamengo, entrando nos minutos finais: no duelo com o Fortaleza, pelo Brasileiro, quando atuou por sete minutos, e contra o Los Angeles FC, na Copa do Mundo de Clubes, quando jogou por nove minutos.

Enquanto isso, a lateral esquerda vem sendo uma dor de cabeça para o técnico Filipe Luís. Alex Sandro se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e Ayrton Lucas segue acompanhado do departamento médico após corte profundo na canela sofrido no jogo contra o São Paulo.

Diante do Santos, na última quarta-feira, pelo Brasileiro, o Fla foi a campo com o lateral direito Varela improvisado no setor, enquanto Wesley atuou na direita.

Flamengo goleia Bayer

O Flamengo venceu o Bayer Leverkusen por 5 a 1, com gols de Lorran, Arthur (contra), Matheus Gonçalves, Pedro Leão e Gusttavo — Culbreath diminuiu no segundo tempo.

O duelo fez parte de uma série de ações do clube alemão no Brasil. O elenco comandado pelo o holandês Erik Ten Hag está realizando treinos no Ninho do Urubu.

