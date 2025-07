Fifa estuda mudanças em regras de pênalti e VAR na Copa 2026, diz jornal

Duas grandes mudanças na regra do futebol podem ser implementadas pela Fifa durante a disputa da Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos, Canadá e México. A informação é do jornal britânico The Sun.

O que aconteceu

Uma das mudanças seria eliminar a chance de rebote em cobranças de pênalti durante a partida. Assim, as cobranças da marca da cal marcadas durante o jogo seguiriam, basicamente, a mesma regra das decisões por penalidades máximas.

Para os membros do IFAB (Conselho Internacional de Futebol, em português), que estudam as regras do jogo, a alteração no pênalti traria dois benefícios. Primeiro, o rebote seria uma chance extra ao time favorecido pela penalidade máxima; segundo, a nova regra acabaria com o problema de invasão da área.

A outra alteração aumentaria a interferência do árbitro de vídeo na partida. Lances de escanteio e de aplicação de segundo cartão amarelo entrariam no escopo do VAR.

As novidades precisam ser aprovadas até fevereiro para serem implementadas na Copa. De acordo com a publicação inglesa, membros do IFAB se reuniram durante o Mundial de Clubes para avançar nas discussões sobre as mudanças.