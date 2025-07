Ferroviária dispara contra arbitragem após sofrer quatro expulsões em jogo da Série B

Por meio de uma nota oficial, a Ferroviária veio a público demonstrar sua insatisfação contra o juiz Anderson Ribeiro Gonçalves, que expulsou quatro jogadores da Locomotiva durante a derrota por 2 a 1 do time contra o Athletic, nesta sexta, pela Série B do Brasileirão.

A equipe paulista disse que o árbitro do jogo tomou "decisões equivocadas" e teve uma "postura incompatível com a responsabilidade do cargo", prejudicando a Ferroviária ao decorrer da partida e na próxima rodada, quando a Locomotiva terá que atuar sem quatro atletas suspensos.

As reclamações

Primeiro, a Ferroviária reclama de um cartão vermelho não dado para um atleta do Athletic logo no início do jogo. Ricardinho, da Locomotiva, sofreu uma forte entrada em uma dividida com Marcelo Ajulm, que recebeu apenas o amarelo.

Após o jogo, a Ferroviária postou uma foto do joelho de Ricardinho sangrando na região da entrada feita por Ajul.

Foto: Divulgação / Ferroviária

Veja a nota completa da Ferroviária divulgada neste sábado:

"A Ferroviária SAF vem a público manifestar sua total indignação com a arbitragem do senhor Anderson Ribeiro Gonçalves, da Federação Goiana de Futebol, e de sua equipe de trabalho, durante a partida disputada nesta sexta-feira (18), contra o Athletic (MG). A instituição informa que seu Departamento Jurídico tomará as devidas providências legais, com a apresentação de uma representação formal junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A atuação da arbitragem, marcada por decisões equivocadas e postura incompatível com a responsabilidade do cargo, prejudicou gravemente a Ferroviária não apenas no andamento do jogo, mas também para a próxima rodada, uma vez que quatro cartões vermelhos foram aplicados de maneira desproporcional e irresponsável.

Logo no início da partida, o vídeo mostra uma entrada violenta do atleta Marcelo Ajul sobre o volante Ricardinho. Apesar da gravidade do lance, o árbitro limitou-se a assinalar a falta e aplicar apenas um cartão amarelo, sem qualquer interferência do VAR, comandado pelo senhor Rodrigo Batista Raposo (DF). Àquela altura, a Ferroviária vencia o confronto por 1 a 0.

Na sequência, já no fim da primeira etapa, um novo episódio gerou controvérsia. O VAR, comandado por Rodrigo Batista Raposo (DF), chamou o árbitro para revisar um lance dentro da área envolvendo o atleta Zé Mário, que se antecipa no momento da disputa. Apesar da ausência de imagens conclusivas, o árbitro optou por assinalar a penalidade máxima e aplicar o segundo cartão amarelo ao camisa 31 grená, resultando em sua expulsão e deixando a Locomotiva com um jogador a menos.

Posteriormente, em desvantagem numérica, a equipe voltou a ser prejudicada nos acréscimos, quando o quarto árbitro, Gabriel Henrique Meira Bispo (SP), assinalou uma falta inexistente de Carlão sobre Ezequiel e repassou a marcação ao árbitro principal.

O mesmo atleta, Carlão, que já havia recebido cartão amarelo ao fim do primeiro tempo, em razão de sua reação ao lance envolvendo Ricardinho, acabou sendo expulso após nova advertência.

A sucessão de falhas por parte da arbitragem gerou justa indignação da delegação grená e culminou na distribuição de novos cartões. Antes do encerramento da partida, foram ainda expulsos o volante Ricardinho, o atacante Wesley Pomba e o massagista Marquinhos.

A Ferroviária reitera seu compromisso com a lisura e a integridade do futebol, ao mesmo tempo em que exige respeito à instituição, aos seus atletas e torcedores"