São Paulo x Corinthians: Crespo repete o time; Dorival tem volta de Memphis

São Paulo e Corinthians estão escalados para o clássico deste sábado, às 21h, no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão. O técnico Hernán Crespo repete o time que empatou com o Red Bull Bragantino, enquanto Dorival Jr tem as voltas de Memphis e Romero, que cumpriram suspensão.

Mandante da partida, o São Paulo entra em campo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

Já o Timão está definido com: Hugo; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Garro; Memphis e Romero.

O Corinthians não vence o São Paulo desde a partida de ida das semifinais da Copa do Brasil de 2023. Naquela oportunidade, venceu na Neo Química Arena, mas acabou eliminado dentro do Morumbis na reestreia de Lucas.

O camisa 7, que é desfalque hoje, nunca perdeu para o Timão desde que retornou ao clube que o revelou para o mundo. Foram seis jogos, com cinco vitórias e um empate. É a primeira vez que Lucas fica fora do clássico desde que retornou.

O São Paulo entra na rodada como o primeiro fora da zona do rebaixamento, com 13 pontos. Já o Corinthians tem 19 e está no meio da tabela.