Enzo Díaz passa mal no aquecimento e é cortado do clássico contra o Corinthians

O São Paulo ganhou um desfalque de última hora para o clássico deste sábado, contra o Corinthians, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Enzo Díaz sentiu uma indisposição durante o aquecimento e foi cortado do Majestoso.

Com a baixa repentina, Wendell será o titular na lateral esquerda do São Paulo. O jogador não começa uma partida desde o fim de maio, quando enfrentou o Bahia, fora de casa, amargando a derrota por 2 a 1.

O São Paulo não especificou os sintomas de Enzo Díaz minutos antes do clássico começar, categorizando o mal estar do argentino como uma "indisposição".

O técnico Hernán Crespo repetiria neste sábado a escalação utilizada no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino. A avaliação da comissão técnica é de que o time havia dado uma resposta positiva diante de um dos times que brigam pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro e, por isso, merecia ganhar uma sequência.

Com Wendell, o São Paulo tentará manter o bom retrospecto que possui contra o Corinthians no Morumbis. Nos últimos dez confrontos, o Tricolor sofreu apenas uma derrota, por 2 a 1, no Paulistão de 2023, quando Adson foi às redes duas vezes para quebrar um longo tabu para o Timão.