Emprestado pelo Palmeiras, Naves é anunciado por clube português

Sem espaço no Palmeiras, Kaiky Naves terá um novo clube nesta temporada. O zagueiro de 23 anos foi emprestado pelo Verdão para o FC Alverca, clube português recém-promovido para a primeira divisão. A duração do contrato de empréstimo será de um ano.

O que aconteceu

Nesta temporada, Naves perdeu espaço na disputa por uma vaga na defesa palmeirense. Com as chegadas de Bruno Fuchs e Micael, além da ascensão de Benedetti, o jovem zagueiro foi preterido por Abel Ferreira. Em 2025, ele atuou em apenas dez jogos, sendo nove deles ainda pelo Campeonato Paulista. Pelo clube, ele possui 43 jogos ao todo.

Naves estreou pelos profissionais do Palmeiras em 2021 e, desde então, tem sido figura frequente nos treinos da equipe palestrina.

Além de Naves, outro jogador do Palmeiras irá jogar no FC Alverca. O goleiro Mateus, que era considerado a terceira opção na meta do Verdão, assinou em definitivo com o clube português.

Mateus sequer atuou profissionalmente pelo Palmeiras e assinará por quatro anos com os portugueses. Entre as temporadas de 2022 e 2023, ele já havia sido emprestado ao futebol português, mais precisamente para o Portimonense.