Em jogo de sete gols, São Paulo vence Desportivo Brasil pelo Paulistão sub-20

Na manhã deste sábado, o São Paulo recebeu o Desportivo Brasil no CFA Laudo Natel, em Cotia, e venceu por 4 a 3, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista sub-20. Igor Felisberto, Matheus Menezes, Nicolas e Gustavo Miranda marcaram para o Tricolor, que garantiu mais três pontos na reta final da fase de grupos.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 29 pontos e segue na liderança isolada do Grupo 3. A campanha até aqui soma nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 33 gols marcados e 13 sofridos. Já o Desportivo Brasil permanece fora da zona de classificação, com desempenho irregular.

O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (23), às 15h (de Brasília), quando enfrenta o América-MG em casa, pela última rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

O jogo

O São Paulo começou melhor e abriu o placar logo aos oito minutos, com Igor Felisberto, de cabeça, após belo lançamento de Matheus Ferreira. Aos 19, Gustavo Santana interceptou na intermediária e serviu Matheus Menezes, que ampliou. O Desportivo Brasil descontou aos 34 e empatou no início do segundo tempo, após escanteio. Nicolas recolocou o Tricolor na frente aos 24, de pênalti, mas o rival voltou a empatar aos 44. No último lance, Gustavo Miranda decretou a vitória em jogo movimentado e cheio de alternativas.