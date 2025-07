Em feito histórico, Philadelphia Eagles coloca bandeira do Brasil no anel de campeão do Super Bowl

Um detalhe curioso chamou a atenção no anel de campeão do Philadelphia Eagles, equipe vencedora do Super Bowl de 2025. Os norte-americanos, que começaram sua campanha na NFL com um jogo na Neo Química Arena, em São Paulo, colocaram uma bandeira do Brasil no anel de sua conquista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Philadelphia Eagles (@philadelphiaeagles)

O ato do time americano é enorme historicamente. A própria bandeira dos Estados Unidos, em, foi desenhada em um dos mais de 60 anéis de campeão do Super Bowl. A escolha do design da peça é uma escolha exclusiva de cada equipe e, em sua vez, os Eagles optaram por fazer uma homenagem ao Brasil.

No primeiro jogo da NFL realizado no hemisfério sul do planeta Terra, o Philadelphia Eagles derrotou o Green Bay Packers por 34 a 29. A partida, válida pela primeira rodada da temporada regular, foi realizada no dia 6 de setembro de 2024 em São Paulo, na Neo Química Arena, casa do Corinthians.

Foto: Divulgação / Philadelphia Eagles

Por fim, no interior do anel há a homenagem inédita à bandeira do Brasil. Também estão gravados os valores do time ("Tough, Detailed, Together"), os placares dos playoffs e o estádio Lincoln Financial Field.

No Super Bowl, o Philadelphia Eagles dominou o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes e venceu por 40 a 22. O MVP da partida foi para Jalen Hurts, quarterback dos Eagles.