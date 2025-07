Em estreia de Renato Paiva, Fortaleza empata com o Bahia e permanece no Z4

Na estreia de Renato Paiva como técnico do Fortaleza, a equipe empatou com o Bahia neste sábado em 1 a 1, pela 15ª rodada do Brasileirão. Marinho foi o autor do gol dos mandantes na Arena Castelão, enquanto Rodrigo Nestor foi às redes pelos visitantes.

Com o resultado, o Fortaleza permanece zona de rebaixamento do campeonato. A equipe é a vice-lanterna na 19ª colocação, com 11 pontos. Por outro lado, o Bahia se mantém dentro do G4 com 25 pontos, ocupando o 4º lugar.

Os baianos voltam a campo nesta terça-feira, quando visitam o América de Cali no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. O Fortaleza, por sua vez, volta a atuar no próximo sábado diante do Bragantino no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30.

Os gols do jogo

O Fortaleza inaugurou o marcador com 29 minutos de jogo. Breno Lopes cobrou o escanteio e o goleiro Marcos Felipe socou para fora da área. Marinho aproveitou a sobra e, de primeira, finalizou firme para marcar um golaço.

Aos 18 minutos do segundo tempo, o Bahia chegou a empatar com um gol de Everton Ribeiro. Porém, após revisão no VAR, o lance foi anulado devido a uma falta cometida pelo zagueiro Mingo no início da jogada.

Os baianos conseguiram marcar apenas aos 35 minutos da etapa complementar. Da entrada da área, Rodrigo Nestor bateu uma falta na barreira e, no rebote, finalizou novamente e contou com um desvio em Matheus Pereira para ir às redes.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA 1 X 1 BAHIA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: 19 de julho de 2025, sábado



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (MG)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)



Cartões amarelos: Diogo Barbosa, Breno Lopes, Matheus Pereira e Martínez (Fortaleza); Gilberto, Erick Pulga e Mingo (Bahia)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOLS: Marinho, aos 29? do 1ºT (Fortaleza), Rodrigo Nestor aos 35? do 2ºT (Bahia)

FORTALEZA: Magrão; Brítez(Mancuso), Kuscevic, Avila e Diogo Barbosa; Pochettino(Martínez), Sasha e Matheus Pereira; Marinho(Herrera), Breno Lopes(Pikachu) e Lucero(Bareiro).



Técnico: Renato Paiva

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Mingo e Juba; Jean Lucas(Michel Araújo), Caio Alexandre(Nestor) e Everton Ribeiro(Acevedo); Ademir, Pulga(Kayky) e Rodríguez(Cauly).



Técnico: Rogério Ceni