Em crise, Fortaleza estreia técnico Renato Paiva diante de embalado Bahia

Sem Juan Pablo Vojvoda demitido no início da semana, o Fortaleza começa uma 'nova era' em seu comando. Contratado para assumir o lugar do ídolo, o time cearense fará a estreia do técnico Renato Paiva, ex-Botafogo, neste sábado, às 16h, na Arena Castelão, na abertura da 15ª rodada do Brasileirão, diante do embalado Bahia, que quer se manter no G-4 da competição.

Vindo de uma série negativa de nove jogos sem vencer, somados às eliminações na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o Fortaleza optou pela saída do histórico Juan Pablo Vojvoda, considerado o maior técnico de sua história. Ele chegou ao clube em 2021, comandou a equipe por 310 jogos, chegando a histórica final da Copa Sul-Americana, em 2023, e o tão sonhado penta cearense.

O estopim foi a derrota para o seu maior rival, o Ceará, na última rodada, por 1 a 0. Atolado na zona de rebaixamento, o Fortaleza soma apenas 10 pontos e é o vice-lanterna.

Do outro lado, o Bahia de Rogério Ceni vem embalado na temporada. É o terceiro colocado no Brasileiro, com 24 pontos e vem de três vitórias seguidas, a última, sobre o Atlético-MG, por 2 a 1, em casa. No meio de semana, pelos playoffs da Sul-Americana, ficou no empate sem gols em casa, diante do América de Cali-COL.

Para a partida de estreia, Renato Paiva terá três reforços. Regularizados, o atacante Adam Bareiro, o lateral-esquerdo Weverson e o goleiro Vinícius Silvestre podem ser relacionados para o duelo. O último foi contratado às pressas, após as lesões de João Ricardo e Brenno. Já o atacante disputa posição com Lucero e Deyverson, enquanto o lateral acirra a vaga com Diogo Barbosa.

Quem também estará à disposição do treinador é José Herrera, segunda maior contratação do clube, que foi relacionado para o clássico, porém não estreou.

Sobre sua estreia, Renato Paiva evitou se comparar com o seu antecessor: "O único porém que eu coloquei foi que tínhamos pouco tempo para treinar e implementar uma ideia. No entanto, tenho total convicção. Vamos precisar de tempo, do tempo necessário. Temos que ser criteriosos, colocar as nossas ideias. Não são melhores, nem piores que a de Vojvoda, são apenas diferentes", disse o treinador.

Rogério Ceni teria o que há de melhor para o confronto, porém teve uma baixa de última hora. Suspenso pelo STJD - pela expulsão no clássico BA-VI - o meia Jean Lucas está fora. O clube entrou com um efeito suspensivo e até levou o jogador para a concentração. Caso seja liberado, entra no time titular, caso contrário Michel Araújo deve ser acionado.

Já o atacante Willian José, com uma entorse no tornozelo, deve ser preservado, visando o duelo de volta da Sul-Americana. Ele já havia ficado de fora no meio de semana contra o América de Cali e Ceni deixou sua vaga em aberto: "Willian fez muita falta, principalmente quando o adversário joga em linha baixa. Ele pode fazer o pivô, tem muita técnica. Willian José acho improvável para enfrentar o Fortaleza", afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X BAHIA

FORTALEZA - Vinícius Silvestre; Brítez, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Emmanuel Martínez, Matheus Pereira e Lucas Sasha; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva.

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Michel Araújo e Éverton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).