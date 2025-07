Dorival Júnior é vaiado em retorno ao Morumbis após deixar o São Paulo

Dorival Júnior, atual técnico do Corinthians, recebeu vaias da torcida são-paulina na noite deste sábado, que marcou o seu retorno ao Morumbis pela primeira vez desde que deixou o Tricolor, no início do ano passado, para assumir a Seleção Brasileira.

Agora à frente do Corinthians, o treinador recebeu vaias das arquibancadas quando seu nome foi anunciado pelo sistema de som do estádio. Quando Dorival subiu ao gramado do Morumbis após o aquecimento, minutos antes do início da partida, também foi possível ouvir cantos de "Ei, Dorival, vai tomar no **".

Os são-paulinos que já haviam acessado o Morumbis, assim, expressaram sua insatisfação pelo fato de Dorival Júnior ter optado por assumir o comando do rival. Alguns torcedores, um pouco mais tímidos, ainda proferiram gritos de "mercenário" ao treinador.

Dorival Júnior entrou para a história do São Paulo em 2023 com a conquista inédita da Copa do Brasil, o único título que faltava na galeria de troféus do clube. Na ocasião, o Tricolor bateu o Flamengo na final, eliminando os rivais Palmeiras e Corinthians nas quartas e semifinais, respectivamente.

Agora adversário, Dorival Júnior terá a missão de fazer o Corinthians vencer o São Paulo no Morumbis, algo que não tem acontecido com tanta frequência nos últimos anos. Nos dez confrontos mais recentes entre as duas equipes na casa tricolor, o Timão venceu apenas um, pelo Paulistão de 2023, por 2 a 1, graças a dois gols de Adson.

Além de acabar com uma sina incômoda, o Corinthians também manterá o rival nas últimas colocações da tabela do Campeonato Brasileiro em caso de resultado positivo no Morumbis neste sábado. O Tricolor começou a rodada em 16º lugar, figurando como o primeiro time fora da zona de rebaixamento.