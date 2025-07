Diniz vê pontos positivos, mas lamenta empate do Vasco: "Produzimos para vencer"

A frustração era o sentimento predominante em São Januário após o apito final, mas para o técnico Fernando Diniz, o empate em 1 a 1 com o Grêmio teve um lado positivo a ser destacado. Na entrevista coletiva, o comandante vascaíno admitiu o gosto amargo do resultado, mas fez questão de enaltecer a produção ofensiva de sua equipe, que, segundo ele, merecia um destino muito melhor na partida.

"Estou frustrado pelo resultado, mas satisfeito pela produção do time. Produzimos para vencer e talvez até por uma goleada. Finalizamos 31 vezes," afirmou Diniz, resumindo a performance de uma equipe que dominou a maior parte do confronto, abriu o placar com Vegetti, mas cedeu o empate em uma falha defensiva na reta final.

Além de valorizar o desempenho, o treinador direcionou fortes críticas à arbitragem de Felipe Fernandes de Lima, a quem acusou de influenciar negativamente o andamento do jogo. "Acho que a arbitragem influenciou muito negativamente em todos os sentidos. Quanto mais o jogo parava, mais ele gostava. O lance do gol do Hugo Moura é muito discutível, e achei pênalti no Vegetti no segundo tempo. Achei a condução muito prejudicial para quem queria jogar."

Apesar do revés, Diniz acredita que a atuação deste sábado serve como combustível para o desafio quase impossível da próxima terça-feira (22), contra o Independiente del Valle, pela Sul-Americana. Após ser goleado por 4 a 0 no Equador, o Vasco precisa de um milagre, e o técnico se apega ao volume de jogo apresentado. "Acho que se produzirmos como hoje, temos chance de reverter. Produzimos para fazer quatro gols. É um resultado muito difícil, mas acredito que é possível (...) Convoco o torcedor para vir e nos apoiar."

Protestos, vaias e resposta psicológica

Diniz também abordou a relação com a torcida, que protestou no CT durante a semana e vaiou alguns jogadores durante a partida. Ele tratou a situação com naturalidade e compreensão.

"Para jogar no Vasco, o jogador tem de saber assimilar vaia de torcida. A torcida tem direito de cobrar, de xingar. É uma torcida muito machucada," disse, defendendo a entrega de seu elenco. Ele também elogiou a reação da equipe após sofrer o gol de empate, rechaçando qualquer problema de ordem emocional. "Psicologicamente, reagimos muito bem quando tomamos o gol. Se tivesse um problema de ordem emocional, o time afundaria e o Grêmio cresceria. Foi ao contrário."

Com o resultado, o Vasco chega a 14 pontos e ocupa a 14ª posição na tabela do Brasileirão. O time agora vira a chave para a missão hercúlea na Sul-Americana, antes de voltar a campo pelo campeonato nacional no próximo domingo (27), contra o Internacional, fora de casa.