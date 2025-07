Decisão tardia, mas acertada: WSL corrige mais um erro no adeus do Finals

Faltando pouco mais de um mês para a grande decisão do Mundial de Surfe, a WSL anunciou uma mudança importante nas regras do WSL Finals: a partir de agora, o líder do ranking precisará vencer apenas uma única bateria para se sagrar campeão do mundo. Antes, o primeiro colocado era obrigado a ganhar uma melhor de três contra o desafiante vindo dos duelos anteriores.

É claro que o timing é equivocado. Alterar uma regra tão relevante às vésperas da final em Fiji, sem aviso prévio, é um erro de comunicação e de gestão. Essa é uma mudança que deveria ter sido anunciada antes da temporada começar — ou até mesmo implementada junto com o início do formato do Finals, lá em 2021.

Mas, mesmo assim, a mudança é bem-vinda. E necessária.

Desde sua criação, o formato Finals gerou críticas por tratar a temporada inteira como uma mera classificatória. O melhor surfista do ano — muitas vezes com ampla vantagem — era obrigado a disputar o título mundial com atletas menos regulares.

O modelo permitia que o quinto colocado do ranking pudesse superar todos no mesmo dia e sair campeão. Injusto e desrespeitoso com quem liderou o circuito até o fim.

Casos como o de Carissa Moore, que foi líder por duas temporadas seguidas e mesmo assim perdeu o título nas baterias decisivas, escancararam essa injustiça.

Stephanie Gilmore bateu Carissa em 2023 Imagem: Divulgação/WSL

Agora, no último capítulo dessa história, a WSL dá mais um passo para reconhecer o valor da consistência. A nova regra dá ao líder o que ele merece: uma vantagem proporcional à sua campanha. Basta uma vitória — algo que já deveria ter sido regra desde o início.

E a decisão chega em boa hora para Yago Dora. Com o vice-campeonato em J-Bay, ele assumiu a liderança do ranking e garantiu seu lugar no Finals. Ainda falta uma etapa, em Teahupoo, mas Yago depende apenas de si para garantir a vantagem máxima: se chegar às semifinais no Taiti, será o número 1 e poderá brigar pelo título mundial em apenas uma bateria.

É simbólico que, justamente na despedida desse formato, a WSL tenha dado mais um passo rumo à justiça. Tardiamente, sim. Mas antes tarde do que nunca.

Que o fim do WSL Finals sirva como lição: regularidade importa. Campeões se constroem ao longo do ano — e não apenas em um único dia de surfe.