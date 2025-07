De volta ao São Paulo, Crespo enfrenta desafio à altura em reestreia no Morumbis

Hernán Crespo encara um desafio à altura em sua reestreia como técnico do São Paulo no Morumbis. O Tricolor recebe o Corinthians neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), em Majestoso válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Crespo foi anunciado como novo treinador do São Paulo no último dia 18 de junho, após a saída de Luis Zubeldía. A reestreia do treinador no comando da equipe já aconteceu, claro. Mas neste fim de semana, será a vez do argentino fazer seu primeiro jogo diante da torcida no Morumbis.

Em sua primeira passagem no São Paulo, Crespo não teve a oportunidade de receber o carinho da Torcida que Conduz. O comandante não vivenciou a experiência do Morumbis lotado, uma vez que ainda havia restrições de público devido à pandemia de Covid-19.

No começo de 2021, Crespo viu as arquibancadas do Morumbis vazias. O treinador, inclusive, não pôde comemorar o título do Paulista com a torcida tricolor. A proibição de público nos estádios durou até setembro daquele mesmo ano, quando o Governo de São Paulo autorizou a ocupação de 30% de cada setor a partir de 4 de outubro.

Mais de 4??0?? mil ingressos vendidos para o Majestoso de amanhã! Garanta também o seu lugar e #VemProMorumBIS > https://t.co/ju8he6uTiZ#TorcidaQueConduz #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/Fiwlu1Bpz5 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 18, 2025

Sendo assim, o técnico argentino pegou apenas um jogo com público de 5 mil pessoas no Morumbis, pois foi demitido em 13 de outubro. E, claro, ainda devido às restrições, poucos torcedores compareceram ao local. Isso é bem diferente do que o São Paulo está acostumado, visto que a torcida tem o costume de apoiar a equipe no estádio.

Em sua coletiva de apresentação, Crespo havia deixado claro o desejo de ver o Morumbis lotado. Neste sábado, o treinador realizará este sonho. O São Paulo anunciou, na última sexta-feira, que mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o Majestoso. A promessa, assim, é de casa cheia.

Na última quinta-feira, após o empate contra o Red Bull Bragantino, o argentino reiterou o sentimento e destacou a vontade de honrar a torcida que marcará presença no Morumbis, seja no clássico ou em outras partidas.

"Sei que [o grande público] não é para mim, seguramente não é para mim. É porque você sabe que, contra o Corinthians, é outra coisa. Para mim, caminhar, chegar ao banco e ver o [Morumbis] assim vai ser bonito. A ideia é respeitar o público que vai ao jogo. Como? Fazendo um grande jogo. Essa é a maneira que acho que temos que respeitar o Morumbis. Jogando em casa, bem, com muita intensidade. Sabemos o que significa jogar contra o Corinthians. Eu sei", declarou o técnico.

Aproveitamento de Crespo em clássicos

Para fazer bonito e reestrear com o pé direito diante da torcida, Crespo precisará melhorar seu aproveitamento em clássicos pelo São Paulo. Ao todo, o treinador comandou a equipe em dez partidas contra os três principais rivais do Tricolor: Corinthians, São Paulo e Palmeiras.

Em dez clássicos, Crespo somou três vitórias, cinco empates e amargou apenas duas derrotas, o que totaliza um aproveitamento de 46,6%.

Crespo enfrentou diretamente o Corinthians, rival deste sábado, apenas uma vez. O Majestoso terminou empatado em 2 a 2, fora de casa, pela primeira fase do Paulista de 2021. O Palmeiras é o rival mais enfrentado, com seis jogos (duas vitórias, três empates e uma derrota), e o Santos vem atrás, com um triunfo, um empate e um revés.

Com Crespo à beira do gramado, o São Paulo recebe o Corinthians na noite deste sábado. A bola rola às 21h (de Brasília), no gramado do Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.