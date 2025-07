De Bruyne abraça recomeço no Napoli após saída do City

(Reuters) - O meio-campista belga Kevin De Bruyne está ansioso para ir para o Napoli, campeão italiano, depois de não ter recebido uma oferta de extensão de contrato do Manchester City, e disse que a ligação com o compatriota Romelu Lukaku foi parte do apelo.

Considerado um dos maiores meio-campistas da história da Premier League, De Bruyne encerrou uma brilhante passagem de uma década pelo City no final da última temporada e se juntou ao Napoli em uma transferência gratuita no mês passado.

"Estou na Premier League há muito tempo e, no final, tomei a decisão de sair da Inglaterra", disse De Bruyne aos repórteres neste sábado.

"Fiz o que fiz e, no final, sou jogador do Man City para sempre. Foi também com a maneira como tudo terminou para mim que pensei que era hora de encontrar um novo desafio."

"Quando eu tinha todo o projeto à minha frente e o fato de que eu poderia jogar na Itália e ainda jogar em alto nível foi empolgante para mim."

De Bruyne, que completou 34 anos no mês passado, disse que tem muito a aprender na Itália, mas com o companheiro de equipe belga e poliglota Romelu Lukaku ao seu lado, a curva de aprendizado parece muito menos íngreme à medida que ele se ajusta ao time de Antonio Conte.

"O Napoli já é campeão, mas ainda está melhorando seu elenco... Espero poder ajudar a equipe a crescer e também aprender com eles, uma nova maneira de jogar, uma nova competição", disse De Bruyne.

"Romelu ficou feliz (com a mudança), conversei com ele na (concentração) da seleção nacional, ele queria que eu fosse. Conheço Romelu desde os 13 anos de idade, então somos muito unidos. Quando jogamos no Chelsea, moramos juntos por dois ou três meses", disse.

"É um pouco mais fácil conhecê-lo porque ele é alguém que pode traduzir para mim e isso ajuda porque ele conhece o técnico, conhece a equipe."

O Napoli começa sua campanha na temporada 2025-2026 do Campeonato Italiano em 13 de agosto, com um jogo fora de casa contra o Sassuolo.

(Reportagem de Shifa Jahan, em Bengaluru)