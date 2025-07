Cruzeiro x Juventude: onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O Cruzeiro chega embalado para enfrentar o Juventude, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h (de Brasília), neste domingo, no Mineirão.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere e SporTV.

POSIÇÕES NA TABELA



Cruzeiro - 30 pontos em 14 jogos - 1º lugar



Juventude - 11 pontos em 12 jogos - 18º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro: Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge



Técnico: Leonardo Jardim

Juventude: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson, Jadson e Mandaca; Batalla, Bill e Gilberto



Técnico: Umberto Louzer

ARBITRAGEM



Lucas Casagrande-PR será o árbitro do confronto, Bruno Boschilia e Andrey Luiz de Freitas irão ocupar as funções de auxiliares. Wagner Reway vai estar no comando do VAR.