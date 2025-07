Cruzeiro chega a 14 jogos invicto e defende marca entre os times da Série A

Com a vitória sobre o Fluminense na última quinta (17), o Cruzeiro atingiu a marca de 14 jogos sem saber o que é perder, incluindo todas as competições. Além disso, a equipe mineira também é o time da Série A com a maior sequência invicta no momento.

O que aconteceu

Nas últimas 14 partidas, a Raposa conquistou 10 vitórias e quatro empates, resultando em um aproveitamento de 81%.

No período, a equipe comandada por Leonardo Jardim sofreu apenas cinco gols e não teve sua defesa vazada em nove oportunidades. No setor ofensivo, o time também vem tendo um bom desempenho, com 25 gols marcados durante estes 14 jogos.

O bom desempenho coletivo também vem resultando em destaques individuais. Entre eles, Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 13 gols, e Matheus Pereira, maior assistente da Liga com cinco passes para gol.

Eliminado da Sul-Americana ainda na fase de grupos, o Cruzeiro é líder do Campeonato Brasileiro com 30 pontos e irá enfrentar o CRB nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O próximo duelo da Raposa será amanhã (20), pela 15ª rodada do Brasileirão. A equipe mineira recebe o Juventude no Mineirão, às 16h (de Brasília).