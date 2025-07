Crespo repete escalação do São Paulo, e Corinthians tem volta de Memphis no Majestoso; veja times

São Paulo e Corinthians estão prontos para o clássico Majestoso de logo mais, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Do lado tricolor, o técnico Hernán Crespo repetiu a escalação da última partida. Já o treinador Dorival Júnior escalou o Timão com o retorno de Memphis Depay.

Crespo entendeu que a escalação do confronto diante do Red Bull Bragantino, que terminou empatado em 2 a 2, funcionou. Assim, o treinador argentino optou por manter Ferraresi na zaga e Bobadilla no meio-campo, com Luciano no ataque.

O São Paulo está escalado com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

O Tricolor ainda conta com uma novidade no banco de reservas. O atacante Gonzalo Tapia foi anunciado e registrado no BID da CBF na noite da última sexta-feira. Com isso, o chileno já fica à disposição de Crespo e, caso o treinador deseje, pode fazer sua estreia ainda neste sábado.

O São Paulo chega ao Majestoso com quatro desfalques. Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) seguem fora por questões médicas.

Do outro lado, o técnico Dorival Júnior tem retorno dos dois jogadores que formam a dupla de ataque do Corinthians: Memphis Depay e Ángel Romero. Ambos cumpriram suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na última rodada.

Na lateral direita, Dorival promoveu a entrada de Félix Torres na lateral direita, uma vez que Matheuzinho está suspenso. O meio-campo tem a volta de Carrillo entre os titulares. Por fim, Gustavo Henrique, que havia sido poupado por controle de carga, também fica à disposição no banco de reservas.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Félix Torres, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Breno Bidon, José Martínez, André Carrillo e Garro; Memphis Depay e Romero.

O Timão não poderá contar com o atacante Yuri Alberto (transição física), com o lateral esquerdo Hugo (hérnia inguinal) e com o volante Maycon (lesão muscular na coxa direita).

São Paulo e Corinthians se enfrentam logo mais, a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis.

O clássico terá Anderson Daronco (RS) no apito, auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS). O tambem gaúcho Daniel Nobre Bins comandará o VAR.