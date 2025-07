Coritiba é goleado em casa e perde chance de alcançar o líder da Série B

O Coritiba sofreu uma dura derrota por 5 a 2 para o Paysandu, em casa, neste sábado. O duelo, no Estádio Couto Pereira, foi válido pela 17ª rodada da Série B. Josué anotou os dois gols do Coxa, enquanto Mauricio Garcez (2), Diogo Barbosa (2) e Marlon marcaram pelos paraenses.

A derrota impede o time da casa de alcançar o Goiás, líder do campeonato. O Alviverde é o segundo colocado na Série B, com 33 pontos conquistados. Por outro lado, o Paysandu deixa a zona de rebaixamento com o triunfo, agora a equipe ocupa a 16ª posição, com 18 pontos.

Os dois clubes têm seus próximos compromissos válidos pela Série B. O Coritiba visita o Athletic nesta terça-feira, na Arena Sicredi, às 21h30 (de Brasília), já o Paysandu enfrenta o Amazonas na quarta, às 21h30, na Arena da Amazônia.

Os gols do jogo

Com 26 minutos do apito inicial, Josué cobrou uma falta da meia-lua. O camisa 10 bateu no gol e contou com um desvio na barreira para superar o goleiro Gabriel e abrir o placar pelo Coritiba.

A reação do Paysandu começou aos 26 minutos da primeira etapa, quando Maurício Garcez roubou a bola de Filipe Machado dentro da área e bateu firme para o fundo das redes.

Três minutos depois, Reverson cruzou na segunda trave em cobrança de falta para Diogo Barbosa, que ganhou no alto e testou com categoria para estufar a meta dos mandantes.

Aos 44 minutos do primeiro tempo, a equipe do Paysandu ampliou. Novamente em cobrança de falta, Reverson cruzou na área e Diogo Barbosa conseguiu um novo cabeceio, sem chances para o goleiro Morisco.

Já aos 12 minutos da segunda etapa, Josué anotou seu segundo gol em uma cobrança de pênalti, deslocando o goleiro.

Também por meio de penalidade, após 10 minutos, Marlon finalizou forte e marcou o quarto gol do Paysandu.

Ao final do jogo, com 42 minutos do segundo tempo, Mauricio Garcez arrancou em contra-ataque, fez uma jogada individual e marcou um golaço para sacramentar a derrota do Coritiba.

Avaí e Vila Nova empatam pela Série B

Também pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, Avaí e Vila Nova empatarem em 1 a 1 neste sábado. Marquinhos Gabriel foi às redes pelo time de Florianópolis na Ressacada, enquanto Gustavo Pajé marcou para empatar o duelo.