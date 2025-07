Corinthians escapa de carrasco, mas não terá artilheiro contra o São Paulo

O Corinthians praticamente ganhou um 'reforço' para o clássico contra o São Paulo, hoje (19), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Carrasco recente do Timão, o atacante Lucas Moura será desfalque no Majestoso.

O que aconteceu

O camisa 7 é um dos principais algozes do Corinthians desde seu retorno ao clube tricolor. Em seis partidas, ele balançou as redes cinco vezes e não foi derrotado nenhuma vez. São cinco vitórias e um empate.

Afastado por uma lesão no joelho direito, o jogador vinha se preparando para voltar aos gramados justamente diante do rival. Ele, porém, precisará passar por um novo procedimento no local e, portanto, segue de fora.

Se por um lado a ausência de Lucas anima o Corinthians, o desfalque de Yuri Alberto é um ponto a se lamentar. Artilheiro da equipe nesta temporada, o camisa 9 também se consolidou como a principal arma do Timão nos clássicos paulistas.

Neste ano, o atacante disputou oito clássicos com a camisa alvinegra e anotou seis gols. Foram quatro contra o Santos e dois em cima do Palmeiras. O único rival contra quem ele passou em branco foi o São Paulo.

O Majestoso deste sábado coloca frente a frente dois times em momentos distintos. O Corinthians ganhou um respiro depois do triunfo de 1 a 0 sobre o Ceará, na última quarta-feira, na Arena Castelão. Com o resultado, a equipe voltou a vencer no Brasileirão após quatro rodadas e subiu para a nona posição da tabela, com 19 pontos.

O São Paulo, por sua vez, está sob pressão. O time dirigido por Hernán Crespo ainda não ganhou desde a retomada do Campeonato Brasileiro e está no 16º lugar, a um ponto da zona de rebaixamento. Nesta sexta-feira, torcedores uniformizados cobraram o elenco, comissão técnica e a diretoria no CT da Barra Funda.