Copa do Mundo de Clubes tem mais de três bilhões de pesquisas; João Pedro foi o jogador mais popular

Após o fim da Copa do Mundo de Clubes, competição que mobilizou o futebol mundial nesta temporada, a Flashscore, maior plataforma de estatísticas do mundo e que conta mais com mais de 25 milhões de usuários no Brasil, divulgou dados sobre a pesquisa realizada durante o campeonato. A nível global, foram mais de 3 bilhões de acessos durante o torneio. Apenas no Brasil, mais de 500 milhões de acessos foram realizados durante o Mundial.

Em relação aos últimos torneios entre as seleções, a Copa do Mundo de Clubes, com 3 bilhões, superou com folga a Copa América 2024, que teve 1,1 bilhões de visualizações. Os números chegaram próximos ao da Eurocopa, que a competição mais acessada, com 4,3 bilhões.

Foto: Divulgação / Flashscore

"No contexto brasileiro, a Copa do Mundo de Clubes concentrou todas as atenções da mídia esportiva durante um mês. Acho que os números ajudam a fortalecer o sucesso que foi a primeira edição. A comparação com torneios envolvendo seleções, apesar das diferenças óbvias entre eles, é ainda mais valiosa, pois essas competições contam com o apoio de nações inteiras, não apenas dos torcedores dos clubes envolvidos", comenta Alexandre Vasconcellos, regional manager da Flashscore.

Das dez partidas mais acessadas, o destaque fica para o Real Madrid, que aparece em cinco dos jogos mais vistos. Curiosamente, a final da competição, que consagrou o título do Chelsea, contou com 11 milhões de acessos únicos, mas não foi o mais pesquisado do campeonato. O posto ficou para a vitória dos franceses na semifinal, que teve quase 38 milhões de pesquisas durante os 90 minutos.

A lista dos 20 jogadores mais pesquisados conta com quatro atletas brasileiros: João Pedro, do Chelsea, Marcos Leonardo, do Al-Hilal, Martinelli, do Fluminense, e Estevão, que fez a despedida do Palmeiras. Aliás, mesmo disputando apenas três jogos, já que foi contratado durante o campeonato, o atacante brasileiro que foi contratado pelo Chelsea contou com mais 4,6 milhões de pesquisas dentro do aplicativo, tornando-se o atleta com mais acessos na Flashscore durante a Copa do Mundo de Clubes.

"Do ponto de vista comercial, o acesso ao perfil dos atletas é muito importante para fortalecer o ecossistema que envolve a marca de um jogador de futebol. A popularidade dentro da plataforma reverte em engajamento nas redes sociais, o que ajuda deixa o jogador mais valorizado, sendo cobiçado por novas marcas e até chamando atenção para outros clubes", acrescenta Alexandre.