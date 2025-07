Contra o São Paulo, Memphis procura fazer primeiro gol em clássicos pelo Corinthians

Um dos principais jogadores do Corinthians, o holandês Memphis Depay procura quebrar um jejum no Majestoso deste sábado, às 21h (de Brasília), contra o São Paulo. O camisa 10 do Timão, após nove jogos, ainda não marcou em clássicos, e quer fazer isso pela primeira vez no Morumbis.

Desde que chegou, Memphis disputou nove clássicos e registra quatro assistências, todas pelo Paulistão. Uma delas, inclusive, foi durante o jogo de ida da final da competição, diante do Palmeiras.

Momento conturbado

Memphis chega ao seu décimo clássico pelo Corinthians em um momento conturbado com a diretoria e torcida. Foram divulgadas informações que o Timão deve mais de R$ 4 milhões ao atacante, pela premiação da conquista do Estadual. Além disso, o Alvinegro do Parque São Jorge teria atrasado o pagamento da equipe de segurança de Depay no Brasil.

Poucos dias depois, o holandês faltou em um treino do Corinthians, causando muita polêmica sobre uma suposta má vontade e uma saída sua do clube. Entretanto, no dia seguinte, Memphis foi ao CT, conversou com a diretoria e jogadores e, segundo o Timão, afirmou seu desejo de permanecer na equipe.

Desde setembro de 2024 no Corinthians, Memphis foi peça fundamental para afastar o risco de rebaixamento do Timão no Campeonato Brasileiro do ano passado. Em 2025, foi importante durante a conquista do Campeonato Paulista, primeiro título do time em seis anos.

Ao todo, Memphis disputou 43 jogos pelo Corinthians, com 13 gols marcados e 14 assistências, totalizando 27 participações em gols no período.