Confronto direto pelo acesso e briga pela liderança na 17ª rodada da Série B

O dia com mais jogos até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro 2025 chegou. Neste sábado, quatro jogos esquentam a briga por acesso na competição nacional, com direito a duelo direto por G-4 e briga pela liderança.

O primeiro jogo começa às 16h, quando o vice-líder Goiás, com 33 pontos, encara o quinto colocado Cuiabá, com 25, no Estádio Hailé Pinheiro. O time da casa tem a mesma pontuação do Coritiba, mas fica atrás no saldo de gols (10 a 8). Já os visitantes estão um ponto atrás do Remo, primeiro time do G-4.

Mais tarde, às 18h30, o Coritiba tenta defender a liderança diante do Paysandu, no Estádio Couto Pereira, em um duelo de opostos. O time paraense tem 18 pontos e ocupa a zona de rebaixamento.

No mesmo horário, o Avaí, com 24, tenta entrar no G-4 diante do Vila Nova, com 23, na Ressacada, em mais um duelo direto na parte de cima da tabela. Às 20h30, o vice-lanterna Volta Redonda, que tem a mesma pontuação do Paysandu, busca recuperação diante do Athletico-PR, no estádio Raulino de Oliveira. Com 23 pontos, os curitibanos tentam retornar ao G-4.

A rodada termina domingo, quando o Amazonas encara o Botafogo-SP no Estádio Carlos Zamith, a partir das 16h, e o América-MG recebe a Chapecoense, às 18h30, na Arena Independência.