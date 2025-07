Cléber Xavier promove mudanças no Santos para enfrentar o Mirassol; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Mirassol, neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). O técnico Cléber Xavier conta, para esta partida, com o retorno de Rollheiser, que começa entre os titulares.

Além disso, o treinador fez mais duas mudanças na equipe, com as entradas de Igor Vinícius e Zé Ivaldo nas vagas de Escobar e João Basso, que atuaram na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo. Ambos ficam à disposição no banco.

A escalação do Santos, portanto, tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Pituca, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Neymar.

Com o Departamento Médico zerado, o Alvinegro Praiano tem a força máxima, podendo contar, no banco de reservas, com JP Chermont e João Schmidt, que retornam de suspensão.

Do outro lado, o Mirassol terá uma novidade entre os titulares. Chico da Costa, que marcou no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, começa jogando pela primeira vez em seu segundo jogo pelo Leão.

O técnico Rafael Guanaes manda a campo uma escalação com: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura e Danielzinho; Negueba, Edson Carioca e Da Costa.

O Santos ganhou um fôlego com a vitória sobre o Flamengo e mira somar mais três pontos para se afastar mais da zona do rebaixamento. O Peixe é o 13º colocado, com 14 pontos.

Já o Leão está embalado pelo bom momento na temporada. Com o empate diante do Palmeiras por 1 a 1, na última rodada, a equipe chegou a cinco jogos de invencibilidade na competição, sendo três vitórias e dois empates. A equipe ocupa a 11ª posição na tabela, com 18 pontos.