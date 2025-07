Cléber Xavier justifica mudanças no Santos em derrota para o Mirassol e reconhece: "Não fizemos bom jogo"

O Santos foi derrotado pelo Mirassol, na noite deste sábado, por 3 a 0, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cléber Xavier mandou a campo um time com três mudanças em relação à equipe que venceu o Flamengo na última rodada. Ele justificou as alterações, reconheceu que o Peixe não fez um bom jogo e apontou os problemas.

As alterações feitas pelo treinador foram as entradas de Zé Ivaldo, Igor Vinícius e Diego Pituca nas vagas de João Basso, Escobar e Tomás Rincón. Rollheiser voltou ao time depois de cumprir suspensão na última rodada. Dos citados, apenas Basso não ganhou chance contra o Mirassol.

"As mudanças foram por critério físico, um jogo muito intenso que a gente fez, muito desgastante. Alguns jogadores não conseguiram recuperar. Eu coloquei jogadores mais físicos, a entrada do Zé Ivaldo, também pela bola aérea, que eles iam explorar muito a bola frontal e a bola de fundo. A entrada do Pituca, que é um jogador mais físico também, tem mais o controle de marcação mais agressiva. O time do Mirassol é uma boa equipe, que tem posse qualificada e que sai muito vertical, essa foi a ideia. E a ideia do Igor também no lugar do Escobar foi por isso, pela dificuldade de recuperação do Escobar e do Rincón", justificou.

"Então, a gente tinha muitos jogadores nesse sentido com um pouco de falta de recuperação e a gente pensou assim dessa maneira. Primeiro tempo com essas substituições o Mirassol foi melhor, teve as chances mais claras, embora a gente tivesse alguma situação, hoje não fomos efetivos, as nossas finalizações não chegaram no gol do Mirassol", apontou.

O Santos sofreu desde o primeiro tempo e graças ao goleiro Gabriel Brazão não saiu no prejuízo ainda no primeiro tempo. O goleiro fez grandes defesas e evitou um placar ainda mais elástico. Os gols do Mirassol foram marcados aos 23, 27 e 46 minutos do segundo tempo, com Chico da Costa, Reinaldo e Cristian. Cléber Xavier fez uma análise da partida e reconheceu que seu time não foi incisivo.

"Eles sim, tiveram e grande atuação do Brazão no primeiro tempo. A posse foi nossa, mas foi uma posse que não que não machucou o adversário. No segundo tempo, a gente tentou trazer o Rincón para ficar um pouquinho mais com essa organização de meio. E a gente acabou numa desatenção, acho que foi num lance que era para ser impedimento ou não era", avaliou.

"Por uma desatenção, a saída rápida do Mirassol nos pegou desorganizado, aberto pelo lado direito, a bola acabou entrando, saiu escanteio na bola parada, felicidade deles e a partir daí houve um desequilíbrio total. Aumentaram as possibilidades deles, eles tomaram mais conta do jogo. Uma vitória merecida do Mirassol, hoje não fizemos um bom jogo, seguiu.