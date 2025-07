Ex-Real dispara falas machistas: 'Mulheres têm erradicado a masculinidade'

Do UOL, em São Paulo

O atacante Javier Hernández, conhecido como Chicharito, tem viralizado nas redes sociais com publicações contendo falas machistas.

O que aconteceu

No vídeo mais recente, Chicharito acusou as mulheres de "erradicarem a masculinidade". Na mesma publicação, ele afirma que elas estão fracassando e que deveriam focar em cuidar, nutrir, limpar e multiplicar.

Mulheres, vocês estão fracassando. Vocês estão erradicando a masculinidade. Encarnem a sua energia feminina: cuidando, nutrindo, recebendo, multiplicando, limpando. Mantendo o lugar que é o mais apreciado por nós homens.

Não tenham medo de serem mulheres. Permitam-se serem lideradas por um homem que o que mais quer é vê-las felizes. Nós não conhecemos o céu sem vocês. Responsabilizá-las de sua energia também é amar. Chicharito, em vídeo publicado no Instagram

O jogador afirmou que os homens têm falhado e que é responsabilidade deles prover as mulheres. O mexicano finaliza dizendo que é preciso "aprender a honrar a masculinidade".

Homens, estamos falhando na falta de compromisso, colocando nossas parceiras em último lugar, não cumprindo nossa palavra e não priorizando hábitos para nos tornarmos admiráveis. Entendo que temos medo de falar e expressar verdadeiramente o que sentimos porque estão tentando erradicar a masculinidade.

Muitos de nós estamos aqui querendo amar, cuidar, respeitá-las e prove-las. Mas vocês, mulheres, devem aprender a honrar a masculinidade. Chicharito

Este não é o único vídeo em que Javier Hernández dispara falas machistas. Em registro recente, o ex-jogador aparece dizendo: "Então você quer um homem que te provenha, mas, para você, limpar [a casa] é opressão patriarcal? Interessante".

Por onde anda Chicharito?

O atacante mexicano atualmente joga pelo Chivas Guadalajara, do seu país. Ele, no entanto, está se recuperando de uma lesão e não joga desde abril.

Além de jogar e publicar vídeos nas redes sociais, ele divide o foco com a Kings League. O atacante mexicano é presidente do Olimpo United, time de futebol de 7 que disputa a modalidade.

Javier Hernández é o maior artilheiro da história da seleção mexicana, com 52 gols marcados. O jogador surgiu com destaque no Chivas Guadalajara, passou por Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham e Sevilla na Europa e depois jogou pelo LA Galaxy, dos EUA, até retornar ao Chivas.