Brunno Hulk finaliza McVey no primeiro round e mantém embalo no UFC 318

Brunno 'Hulk' Ferreira se destacou no card preliminar do UFC 318, realizado neste sábado (19), ao encerrar de forma rápida o confronto contra Jackson McVey. O brasileiro precisou de menos de cinco minutos para finalizar o estreante americano e conquistar sua segunda vitória consecutiva na organização, confirmando o bom momento na divisão dos médios (84 kg).

O duelo começou em ritmo cadenciado. Ciente da desvantagem na envergadura, Hulk apostou nos chutes baixos, que rapidamente comprometeram a base do oponente. Bastaram três golpes duros na perna esquerda para que o norte-americano demonstrasse incômodo visível.

Na tentativa de responder, McVey chegou a assumir as costas, mas a vantagem durou pouco. Com explosão e precisão, o atleta brasileiro reverteu a posição e encaixou uma chave de braço justa, obrigando o adversário a desistir ainda no primeiro assalto.

Com o resultado, Ferreira passa a somar 14 vitórias e apenas duas derrotas no cartel profissional. Já McVey, que estreava no Ultimate com status de invicto, amarga seu primeiro revés na carreira.

Nicolle Caliari é nocauteada

Responsável por abrir a programação do UFC 318, Nicolle Caliari encarou a americana Carli Judice em combate válido pela divisão dos moscas. Em um duelo movimentado e com domínio total da americana, a brasileira acabou superada por nocaute técnico no terceiro round, após uma sequência contundente da rival.

Ao longo da disputa, Caliari mostrou garra e tentou equilibrar as ações na trocação, mas sentiu a crescente pressão da oponente na reta final. A interrupção veio após uma combinação precisa de golpes, encerrando o confronto.

A derrota representa o segundo revés consecutivo da curitibana na organização, que agora busca recuperação em meio a um momento delicado na carreira. Judice, por sua vez, conquista sua segunda vitória no Ultimate e ganha fôlego no peso-mosca (57 kg).

Resultados UFC 318

Brunno Hulk finalizou Jackson McVey no primeiro round;

Carli Judice nocauteou Nicolle Caliari no terceiro round.

