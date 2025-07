Brasil vence etapa da Copa do Mundo e fatura ouro inédito na ginástica rítmica

A pouco mais de um mês do início do Mundial de Ginástica Rítmica do Rio de Janeiro, as atletas do Brasil alcançaram um feito histórico: a primeira medalha de ouro do país no conjunto geral em uma etapa de Copa do Mundo. Antes, em maio, as brasileiras haviam sido campeãs no conjunto geral na cidade portuguesa de Portimão, em etapa de outro circuito, chamado World Challenge Cup.

Neste sábado, a equipe brasileira composta por Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pírcio se apresentou na série mista (3 bolas e 2 arcos) ao som de "Evidências", clássico de Paulo Sérgio Valle e José Augusto, eternizado por Chitãozinho e Xororó. As ginastas conquistaram a nota 26.900, que, somada aos 25.950 do dia anterior, garantiu um total de 52.850 pontos ? suficiente para colocar o Brasil no topo do pódio, à frente de Japão (50.500) e China (50.200).

A exibição deste sábado assegurou também o Brasil na final da série mista. O conjunto comandado por Camila Ferezin entrou em terceiro lugar, atrás de China (27.500) e Japão (27.750). A atleta procurou dar uma dimensão do significado da conquista.

"Esta é uma etapa de Copa do Mundo que antecede o Campeonato Mundial que será na nossa casa. Conquistamos esta que é nossa primeira medalha de ouro de conjunto geral numa Copa. Já havíamos conseguido bronze e prata, e agora subimos mais este degrau. Estamos felizes, e sabemos que neste domingo poderá ser ainda melhor", disse a treinadora, referindo-se às finais das séries de 5 fitas e de 3 bolas e de 2 arcos, que fazem parte da programação deste domingo.

Sempre exigente, a despeito da grandeza do feito deste sábado, Camila acredita na possibilidade de avanço na qualidade de execução das séries. "Elas sabem que podem fazer melhor. Vamos focar em execuções com maior qualidade, que são bem possíveis", acrescentou a treinadora.

Bárbara Domingos também brilhou na Itália. A ginasta curitibana, que havia feito belas séries na sexta-feira, manteve a qualidade e conseguiu vaga em mais uma final de aparelho, a fita. Além disso, Babi terminou na nona colocação do individual geral, situando-se no bloco das dez melhores desta etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica.

Babi somou 108.000 pontos. Suas notas foram 28.300 no arco, 27.450 na bola, 25.050 nas maças e 27.200 na fita. Nesse último aparelho, cabe lembrar que a brasileira avançou para a final com a sexta melhor nota. Ela vai disputar neste domingo também as finais do arco e da bola.

O pódio do individual geral foi formado pela italiana Sofia Raffaeli (118.250), pela alemã Darja Varfolomeev (117.450) e pela ucraniana Taisiia Onofriichuk (114.150). Babi fez um balanço de sua participação em Milão. "Fiquei muito feliz por ter conseguido essa classificação para a final da fita e por ter terminado o individual geral na nona posição. Como já havia dito, nesta minha última competição antes do Mundial, estar no top 10 é muito importante", declarou a finalista olímpica.

A jovem Maria Eduarda Alexandre somou 105.100 nos quatro aparelhos. Neste sábado, registrou 26.700 nas maças e 26.450 na fita. Nesse último aparelho, obteve o 11º lugar, a apenas 0.650 de uma vaga entre as oito finalistas.

Programação de finais da Ginástica Rítmica deste domingo (20) - horário de Brasília