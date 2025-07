Brasil vence a Turquia e garante primeiro lugar na Liga das Nações de vôlei masculina

O Brasil segue voando na Liga das Nações masculina de vôlei. Na madrugada deste sábado, a Seleção Brasileira bateu a Turquia por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 26/24, 22/25 e 25/22. O jogo foi realizado durante a etapa do Japão, em Chiba.

Esta foi a décima vitória do Brasil na competição. Assim, com este resultado, a equipe do técnico Bernardinho confirmou o primeiro lugar na fase de classificação da Liga das Nações.

O oposto Darlan foi o maior pontuador do jogo, com 28 pontos. O ponteiro Lucarelli, capitão do time, fez sua estreia na competição e contribuiu com 12.

Grande atuação

Para o técnico Bernadinho, a partida diante da Turquia foi uma grande oportunidade para rodar o elenco. Além disso, o treinador destacou a volta de Lucarelli na Seleção Brasileira.

"Foi um jogo duro, a Turquia defendeu muito bem. O número nove deles sacando sempre muito bem. Foi a oportunidade de alguns atletas entrarem e jogarem também. O Darlan voltou com uma condição de destaque, com ótimos saques, que nos permitiram ganhar vantagem no quarto e último set", disse o comandante.

"Porém, para mim, o grande destaque foi o Lucarelli. Depois de mais de três meses sem jogar, com uma contusão preocupante no ombro, ele voltou e jogou muito bem. Mostrou que tem condição de estar aqui e depois nas finais, que serão na China. Agora é focar na Alemanha e vencer para ganhar confiança e moral", concluiu Bernadinho.

Foto: Divulgação / Volleyball World

Na sequência

Agora, a Seleção Brasileira volta à quadra às 2h30 (horário de Brasília) deste domingo. Os brasileiros enfrentarão a Alemanha no último jogo da fase classificatória.