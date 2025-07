Brasil encanta com "Rainha do Mar" e vai à final da rotina livre no Mundial de Esportes Aquáticos

19/07/2025 10h20 O Brasil conseguiu um grande resultado no Mundial de Esportes Aquáticos, realizado em Singapura. Neste sábado, a Seleção Brasileira conseguiu uma vaga na final da rotina livre da prova de equipe. Além disso, Bernardo Barreto, no solo, e o quarteto brasileiro, na disputa das Águas Abertas da competição. Com o tema Rainha do Mar - uma entidade feminina soberana dos mares -, a equipe brasileira, formada por Vitoria Casale, Sara Marinho, Ana Beatriz Nunes, Marina Postal, Celina Rangel, Gabriela Regly, Hannah Sukman e Anna Giulia Veloso entregou tudo dentro da piscina. Com 249.6293, elas garantiram a 10ª colocação nas eliminatórias. A grande final será ainda neste sábado, às 17h30 (de Brasília). Por sua vez, o Nado Artístico também teve o brasileiro Bernardo Barreto na disputa da final do solo técnico. Disputando pela primeira vez o Mundial absoluto, o jovem terminou na 13ª colocação com 186.4083 pontos. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBDA (@cbdaoficial) Ana Marcela nada com pontos Após sofrer um ferimento na prova dos 5 km, Ana Marcela Cunha retornou à baía de Sentosa para a prova de 3 km Knockout. Ela, junto com Viviane Jungblut, parou na semifinal da disputa. Viviane terminou na 12ª colocação, enquanto Ana Marcela foi a 15ª. No masculino, Matheus Melecchi (20º) e Luiz Felipe Loureiro (25º) pararam ainda nas eliminatórias. As mais lidas agora Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira