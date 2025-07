Barcelona tem interesse em tirar Rodrygo do Real Madrid

O Barcelona está atento à situação de Rodrygo e tem interesse em tirar o atacante brasileiro do rival Real Madrid.

O que aconteceu

O UOL apurou que o clube catalão acionou intermediários para avisar que tem interesse em Rodrygo. Ainda não há conversas em andamento, mas o Barcelona deixou clara sua vontade de abrir negociação se Rodrygo decidir sair.

O brasileiro vem ficando na reserva do Real Madrid após manifestar o desejo de atuar pelo lado esquerdo do ataque. Depois de uma temporada em que atuou em diversos setores do time, Rodrygo terminou o ano lesionado e identificou que a versatilidade e doação na fase defensiva tiveram papel determinante no desgaste físico e mental que ocasionou os problemas.

O UOL ouviu que algum atacante deve deixar o clube merengue com a chegada de Mastantuono, que no mês que vem quando completa 18 anos. Além dele, o clube viu surgir no Mundial o jovem Gonzalo García, que terminou como artilheiro do torneio.

O Barcelona procura um ponta-esquerda no mercado. A ideia do técnico Hansi Flick é usar Lamine Yamal pela direita, com Raphinha centralizado, jogando como um meia-atacante.

A primeira opção era Nico Williams, estrela do Athletic Bilbao. O jogador negociou durante meses com o clube catalão, mas acabou renovando com o clube basco até 2035.

A segunda opção foi Luis Díaz, do Liverpool. O colombiano demonstrou interesse em trocar de clube, mas o cenário mudou com a morte de Diogo Jota em um acidente. O Liverpool não quer perder o jogador, e o preço de 60 milhões de euros assusta os catalães.

O inglês Marcus Rashford é outra opção que ganhou força nos últimos dias. O jogador, de 27 anos, teve poucas chances no Manchester United e foi emprestado ao Aston Villa na última temporada.

Nesse cenário, o nome do Rodrygo começou a ser comentado nos bastidores.

Nos bastidores do Barcelona, o nome de Rodrygo agrada. Ele não é considerado um jogador "hostil" no clube catalão, como seria Vini Jr, por exemplo.

Questionada pela reportagem do UOL, a assessoria do jogador se posicionou da seguinte maneira: "Rodrygo está de férias no Brasil e segue como atleta do Real Madrid, com contrato até junho de 2028. As informações sobre possível transferência são especulações e o que sabemos, neste momento, chegam como rumores levantados via veículos de comunicação".