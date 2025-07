Barcelona fica perto de contratar Rashford, do Manchester United, diz site

O Barcelona está perto de fechar a negociação com o Manchester United para contar com o atacante Marcus Rashford na próxima temporada. A informação é do site americano The Athletic.

O que aconteceu

O jogador de 27 anos deve chegar a Barcelona nos próximos dias com um contrato de empréstimo por uma temporada. Ao final doo vínculo, o clube catalão poderá exercer a opção de compra.

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, já conversou com Rashford. O treinador alemão teria explicado ao atacante como ele se encaixaria no projeto do time catalão.

Antes de Rashford, o Barcelona recebeu um 'não' de Nico Williams. O clube catalão também encontrou dificuldades nas conversas com o Liverpool para contar com Luis Díaz, que, segundo a imprensa espanhola, está mais perto do Bayern de Munique.

Na última temporada, Rashford foi emprestado ao Aston Villa a partir de janeiro. Em 17 partidas pela equipe de Birmingham, ele fez quatro gols e distribuiu cinco assistências.

Rashford não atua desde abril por conta de uma lesão na coxa. A última vez que entrou em campo, o atacante inglês marcou na derrota do Aston Villa para o Manchester City por 2 a 1.