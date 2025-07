Barcelona encaminha a contratação de Marcus Rashford

O Barcelona se aproximou de um desfecho positivo na negociação pela contratação de Marcus Rashford, do Manchester United. O clube já acertou os termos do contrato com o atleta e deve fechar sua contratação por empréstimo, com opção de compra ao final do vínculo. A informação é de Fabrizio Romano.

Ainda segundo o jornalista, detalhes sobre sua saída do Manchester United estão sendo finalizados. Em seguida, o atacante será liberado para viajar rumo à Espanha e realizar exames médicos em seu novo clube.

Revelado pelo United em 2015, Rashford sempre foi tratado como uma grande promessa do futebol inglês. No entanto, o atleta de 27 anos nunca conseguiu assumir o protagonismo que os torcedores esperavam. Sua melhor temporada com o time de Manchester foi a de 2022/23, em que marcou 30 gols e deu nove assistências em 56 jogos.

Na última temporada, o atacante perdeu espaço no time e foi emprestado ao Aston Villa no início deste ano, onde atuou em 17 partidas e anotou quatro bolas na rede e cinco passes para gol.